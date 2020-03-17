"Ay sonu kasada ne varsa paylaşacağız"

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu hükümetin önceliğinin sağlık alanında atılması gereken adımlar olduğuna dikkat çekerek “maaşlardan kesinti” gibi bir tartışmanın zamanı olmadığını söyledi.

YENİDÜZEN’den Gazeteci Mert Özdağ’a konuşan Bakan Amcaoğlu 50 adet solunum cihazı alınacağını açıkladı. “50 adet solunum cihazı alıyoruz. 50 adet de Ekonomik Örgütler Platformu alıyor. Yani 100 adet solunum cihazımız yakında elimizde olacak” diye konuşan Amcaoğlu 50 adet cihazın maliyetinin 1 Milyon Dolar olduğuna işaret etti.

Bakan Amcaoğlu şunları söyledi:

“Benim derdim yurt dışında bulunan öğrencilerimizin sağ salim ülkeye getirilmesi ve karantina altında tutulmasıdır. O şartları sağladık. Benim derdim ülkede bulunan turistlerin ülkelerine gönderilmesidir. Tüm ödemeler yapıldı. Benim derdim hastanemizde bulunan bütün eksikleri elden geldiğince bir an önce tedarik etmektir. Benim derdim şu anda maaş tartışması değildir. Ay sonunda kasada ne varsa paylaşacağız. Maaş kesintisi olacaksa herkesin maaşından olacak. Ancak şimdi bunları konuşmanın zamanı değildir. Toplum sağlığı için seferber olduğumuz bir dönemdeyiz.”