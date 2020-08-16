Ay Napa da ‘salgın öncesini’ özlüyor

Kıbrıs’ın en yoğun turistik bölgesi Ay Napa da salgın sürecinde geçmişini arıyor. Turizm gelirleri çok önemli oranda azalan adamızda, tatilciler de büyük oranda Kıbrıslılar oldu. Her yıl on binlerce turisti ağırlayan Ay Napa’da plajlar ve barlar bu yaz en tenha günlerini yaşadı.



Gençler, Ayia Napa ile Protaras arasında Cape Greco'da dalış yapıyorlar.

KYPE / Katia Christodoulou

