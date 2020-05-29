Ay bitti ‘maaş desteği’ açıklanmadı!

YENİDÜZEN

Özel sektör çalışanlarına yönelik ‘maaş’ ya da ‘ücret’ desteğiyle ilgili karar yine açıklanmadı. İstihdam Politikaları Düzenleme ve Denetleme Kurulu ismi verilen müsteşarlar komitesi dün bir araya geldi, ancak ‘ücret desteği’ ile ilgili sonuç alınmadı. Yurttaşlara yönelik ‘Sosyal Sigorta Prim Teşvikleri’nin genişletilerek uygulaması yönünde ise yeni bir paket hazırlığı yapıldığı öğrenildi. Bakanlar Kurulu, Covid-19 salgın sürecinde özel sektör çalışanlarına 1.500 TL ücret desteği verileceğini açıklamış, nisan ayında 41 bin çalışana 61 milyon TL ücret desteği verilmişti.