Avusturyalı ve Kıbrıslı sanatçıların ortak sergisinde yarın son gün…
Avusturya’dan Anton Nussbichler atölyesi ile Kıbrıs’tan Nilgün Güney atölyesinden sanatçıların “Landscape Sketching Workshop” (“Manzara Skeç Çizim Atölye Çalışması”nda ürettikleri sanat eserlerinin görülebileceği resim sergisinde yarın son gün…
Avusturya’dan Anton Nussbichler atölyesi ile Kıbrıs’tan Nilgün Güney atölyesinden sanatçıların “Landscape Sketching Workshop” (“Manzara Skeç Çizim Atölye Çalışması”nda ürettikleri sanat eserlerinin görülebileceği resim sergisinde yarın son gün…
Cumhurbaşkanlığı, Kültür Dairesi ve Lefkoşa İktisat Kooperatifi’nin katkılarıyla, Nilgün Güney ve Anton Nussbichler yönetiminde Avusturya’da gerçekleşen atölye çalışmalarının sergisi EMAA Başkent Sanat Merkezi Sergi Salonu’nda açılmıştı…
Sergi, yarın da gezilebilecek…
Sergi nedeniyle Avusturyalı sanatçılar Kıbrıs’a gelerek, sergide hazır bulunmuşlardı. Sanatçıların yarın Kıbrıs’tan ayrılarak ülkelerine dönmeleri bekleniyor…
SERGİDE YER ALAN SANATÇILAR
Sergide, Anton Nussbichler, Aliye Gündoğdu, Arzu Şafakoğulları, Aydan Lisaniler, Fatma Aydın, Heidi Zenz, Lothar Shörg, Mehtap Önen, Nilgün Güney, Pervin Öznergiz, Saadet Alpar, Şafak Türkel, Zeynep Uzun ve Zull Rolland’ın çalışmaları yer alıyor.