Avustralya B, Sırbistan C Grubu'na geçirildi
Sağlık Bakanlığı, Kıbrıs'ın kuzeyine gelişlerde ülkelere göre Covid-19 risk kategorileri yeniden revize edildiğini duyurdu.
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Sağlık Bakanlığı, Kıbrıs'ın kuzeyine gelişlerde ülkelere göre Covid-19 risk kategorileri yeniden revize edildiğini duyurdu.
Buna göre Avustralya A Gurubu'ndan B Gurubu'na, Sırbistan ise B Gurubu'ndan C Gurubu'na geçirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Covid-19 risk kategorilerine göre belirlenen ülkelerin güncellendiğinii ve son durumun bakanlığın resmi web sitesi saglik.gov.ct.tr adresinden takip edilebileceği söylendi.
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