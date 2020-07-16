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Avustralya B, Sırbistan C Grubu'na geçirildi

Avustralya B, Sırbistan C Grubu'na geçirildi

Sağlık Bakanlığı, Kıbrıs'ın kuzeyine gelişlerde ülkelere göre Covid-19 risk kategorileri yeniden revize edildiğini duyurdu.

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Sağlık Bakanlığı, Kıbrıs'ın kuzeyine gelişlerde ülkelere göre Covid-19 risk kategorileri yeniden revize edildiğini duyurdu.

Buna göre Avustralya A Gurubu'ndan B Gurubu'na, Sırbistan ise B Gurubu'ndan C Gurubu'na geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Covid-19 risk kategorilerine göre belirlenen  ülkelerin güncellendiğinii ve son durumun bakanlığın resmi web sitesi saglik.gov.ct.tr adresinden takip edilebileceği söylendi.

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