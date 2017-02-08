Avukatlar tutuksuz yargılanacak

Didem MENTEŞ

Girne’de başka avukatların imzasını taklit ederek, sahte adli evrak düzenledikleri iddiasıyla tutuklanan S.K. ve F.K isimli avukatlar ile ilgili soruşturma tamamlandı, her iki zanlı tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı. 21 Aralık 2016 tarihinde, Girne’de sakin Avukat M.K.’nin Girne Kaza Mahkemesi Hukuk Mukayyitliği’ne kendisi adına açılan 3 dava dosyası bulunduğunu ancak bunları kendisinin açmadığını beyan etmesi ve araştırılmasını istemesi üzerine bir soruşturma başlatılmıştı.

Polis, ileri soruşturma kapsamında, toplamda 5 sahte hukuk davası olduğu tespit ederken, bu davalardan birinde adı geçen kişinin kütük dahi isminin kayıtlı olmadığı, hazırlanan diğer dava dosyaların ise sahte olduğunu vurguladı.

‘Sahte adli belge düzenleme’

Zanlı S.K. ve zanlı F.K. dün yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.Ceza Davaları Yargıcı Mesut Mesutoğlu, huzurunda görüşülen teminat duruşmasında, İddia Makamı’nda Başsavcılık adına davada Savcı Mustafa Atakara ve zanlı avukatları mahkemede hazır bulundu. Savcı Atakara, meseleyle ilgili olarak tahkikat memuru Ali Arslan’ı mahkemeye tanık olarak dinletti. Arslan, mahkemede yeminli şahadet vererek, olayla ilgili olguları aktardı.

Arslan, zanlıların ‘sahte adli belge düzenleme’, ‘tedavüle sürme’, ‘sahte davranışla kayıt temini’ ve ‘başkasının kimliğine bürünme’ suçlarıyla ilgili olarak tutuklandıklarını açıkladı.

Polis, ileri soruşturma kapsamında, toplamda 5 sahte hukuk davası olduğu tespit ederken, bu davalardan birinde adı geçen kişinin kütük dahi isminin kayıtlı olmadığı, hazırlanan diğer dava dosyaların ise sahte olduğunu vurguladı.

5 tanık ifadesi, 15 çevre şahadeti

Ali Arslan, meseleyle ilgili zanlılarla ilgili olan soruşturmanın tamamlandığını, olayla ilgili asıl tanıklara ulaşıldığını belirterek, zanlıların müdahale edebileceği bir durumun kalmadığını ve her iki zanlıdan ifade temin edildiğini söyledi.

Arslan, N.Y isimli tanıktan da ifade temin edildiğini, bu kişinin kendi adına dava açılmasıyla ilgili bir bilgisi olmadığının teyit edildiğini aktardı. Arslan, meseleyle ilgili 5 tanık ifadesi, 15 tane de çevre şahadetinden oluşan ifadeler temin edildiğini kaydederek, zanlılara ait cep telefonu GSM hatlarının dökümlerinin henüz ellerine ulaşmadığını belirtti.

5 hukuk dosyası tespit edildi

Ali Arslan, soruşturma kapsamında toplamda 5 sahte hukuk davası olduğunu, bu davalardan birinde adı geçen kişinin kütük de dahi isminin kayıtlı olmadığını belirterek, hazırlanan diğer dava dosyalarının ise sahte olduğunu vurguladı.

Zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını yineleyen Arslan, davanın ağır ceza kapsamına giren müebbet hapis içeren suç türlerinden olup, zanlıların uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Savcı Mustafa Atakara da zanlıların yurt dışına çıkışını yasaklanmasına, KKTC vatandaşı 2’şer kefilin 150’şer bin TL’lik kefalet senedi imzalaması ve zanlıların 300’er bin TL’lik şahsi kefalet imzalaması şartıyla teminata bağlanmalarını talep etti.

Yüksek kefaletle teminata bağlandılar

Huzurunda yapılan tüm beyanları değerlendiren Yargıç Mesut Mesutoğlu, bir suç işlendiği zaman esas olanın bu suçu işleyen kişilerin yargılanması olduğunu ve bu kişilerin davalarında hazır bulunmasının önemli olduğuna vurgu yaptı. Mesutoğlu, bu meselede de zanlıların bağlantıları olabileceğine dikkat çekerek, zanlılar hakkında başlatılan soruşturmanın tamamlandığına bulgu yaptı. Buna bağlı olarak zanlılar S.K ve F.K’nin davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışlarını men eden Yargıç, tüm seyahat ve pasaport belgelerini polise teslim etmelerine, haftada 3 gün en yakın polis karakoluna giderek ispat-ı vücut etmelerine direktif verdi. Ayrıca her iki zanlının 3’er bin TL’lik nakdi teminat yatırmalarına, KKTC vatandaşı 2’şer kefilin 150’şer bin TL’lik kefalet senedi imzalaması ve zanlıların 300’er bin TL’lik şahsi kefalet imzalaması şartlarıyla serbest kalmalarına emir verdi.