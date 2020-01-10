Avukat ‘zanlı’ oldu

Devrim DEMİR

Lefkoşa Ceza Mahkemesinde görüşülen ‘ciddi darp’ ve ‘ithali lisan’ davasında tanıklık yapan bir kişiye müdahale ettiği belirtilen D.Ş., isimli avukat mahkeme emri ile teminata bağlandı.

Aleyhine ‘tanıkları yalan ifade vermeye veya şahadeti gizlemeye teşvik” suçlaması getirilen zanlı D.Ş., suçunu kabul etmedi.

Savcılık avukat D.Ş., aleyhinde soruşturma açtı.

Lefkoşa Ceza Mahkemesi, Yargıç Temay Sağer huzurunda görüşülen teminat duruşmasında, avukat zanlı D.Ş.’nin davası görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, KKTC vatandaşı 2 kefilin 50’şer bin TL’lik kefalet senedi imza etmesine karar verdi.

Tanığa müdahale eden avukat teminata bağlandı

Lefkoşa Ceza Mahkemesi’nde görüşülen bir davada tanık olan 1 kişi dün davaya girmek için beklerken, avukat D.Ş.,tarafından yalan ifade vermek için teşvik edildiğini itiraf etmesi üzerine olay Savcılığa taşındı.

Tanık mahkemede, avukat D.Ş.’nin kendisine “Sen sanığın sana vurmadığını söyle. Başımın belaya gireceğini söyledim, cezası azdır, ben senin avukatın olurum” demesi üzerine olay savcılık bilgisine gitti.

Savcılığın bilgisine giden olayın hemen ardından avukat D.Ş., aleyhinde soruşturma başlatıldı.