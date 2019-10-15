Avukat itiraz etti mahkeme cezaevine gönderdi

Alsancak’ta meydana gelen yaralama, darp ve şiddet tehdidi suçlarından tutuklanan F.S., dün yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Mehmet Alibaba zanlının 10 Ekimde Alsancak’ta meydana gelen yaralama, darp ve şiddet tehdidi suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Polis, zanlının 10 Ekimde saat 14.00 sıralarında evde oldukları bir sırada tartıştığı eşinin yüzüne elleri ile vurup darp ettikten sonra ittiğini, akabinde çenesini tutarak pax marka temizlik ilacını zorla içirip, yaralanmasına neden olduğunu ifade etti. Polis, zanlının daha sonra eğer polise gidersen seni öldürürüm diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu ifade etti.

Polis, müştekinin Girne Akçiçek Hastanesinde kaldırıldığını, yapılan tedavisinin ardından taburcu edildiğini ifade etti.

Zanlının tutuklandığını, evinde arama yapıldığını, söz konusu temizlik ilacının emare olarak alındığını kaydeden polis, mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını söyledi.

Daha öncede şiddet uyguladı

Alibaba, bu süre içerisinde yapılan soruşturmada zanlının daha önce de eşine karşı şiddet uyguladığını ancak eşinin korkması yüzünden polise başvurmadığını tespit ettiklerini ifade etti.

Polis, zanlının Pakistan uyruklu olduğunu, orada da evli ve çocuk sahibi olduğunu ancak 9 yıldır KKTC’de yaşadığını söyledi.

Polis, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, serbest kalması halinde eşine zarar verebileceğini belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Zanlının avukatı tutuklu yargıya itiraz etti ancak mahkemeye zanlıya kefil olabilecek şahıs dinletemedi.

Yargıç Meltem Dündar, zanlının işlediği suçun eşe karşı işlenen bir suç mahiyetinde olduğunu, eşinin tanık konumunda bulunduğunu ifade ederek, zanlının tutuklu yargılanmasına ve 20 günü aşmayacak şekilde cezaevine gönderilmesine emir verdi.