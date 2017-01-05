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Avukat hastalandı, dava ertelendi

Avukat hastalandı, dava ertelendi

‘Yasa dışı hamileliği sonlandırma’ davası, Avukat Emre Kadri’nin rahatsızlığı nedeniyle ertelendi.

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Didem MENTEŞ

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden ‘yasa dışı hamileliği sonlandırma’ davası, Avukat Emre Kadri’nin rahatsızlığı nedeniyle ertelendi. Geçen duruşma Tunçbilek çiftinin müdafaalarının tamamlanması ardından söz sanık Ayeşgül İşbilen ve sanık Taner Okburan’a geçti.

Sanıkların avukatı Emre Kadri, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle dünkü duruşmaya katılamadı. Avukat Emre Kadri adına avukat Ömer Başay söz hakkı alarak, Kadri’nin mazeretini mahkemeye aktardı ve Kadri adına düzenlenen 3 günlük doktor raporunu mahkemeye sundu.

Geçen duruşma Tunçbilek çiftinin müdafaalarının tamamlanması ardından söz sanık Ayeşgül İşbilen ve sanık Taner Okburan’a geçti. Sanıkların avukatı Emre Kadri, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle dünkü duruşmaya katılamadı ve dava 10 Ocak Salı gününe ertelendi

Mahkeme Heyeti Başkanı  Fatma Şenol, söz konusu talebe itiraz olup olmadığını sordu. Savcı Erdinç Akyener ve diğer sanıkların avukatları, talebe itirazda bulunmadı. Fatma Şenol, sanıkların müdafaa hakkına ilk günden beri önem verildiğine dikkat çekerek, bugüne kadar çoğu davanın erteleme talepleri avukatlar tarafından yapıldığını ve Mahkeme olarak bu talepleri reddetmediklerini söyledi. Ancak bugüne kadar yapılan taleplerin çoğunlukla avukatların kişisel sorunlarıyla ilgili olduğuna işaret eden Şenol, sanıkların yargılanma sürecine de etken olunduğuna dikkat çekti. Yargıç, yapılan tehir talebini kabul ederek, dava duruşmasını 10 Ocak Salı saat 11:00’e erteledi.

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