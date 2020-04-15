Avukat, darptan ‘zanlı’

Lefkoşa’da sevgilisini aralarında çıkan temizlik meselesinden ötürü yumruklayarak ciddi şekilde darp ettiği gerekçesi ile tutuklanan avukat zanlı M.K.B, teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Suçlamaları kabul etmeyen zanlı, mahkemede söz aldı, “Ben kesinlikle böyle bir suç işlemedim. Müştekiyi darp etmedim. Ayrılmak istediğim için hayatımı karartmakla tehdit etti. Ayrılmak istememden ötürü bana bir aydır şiddet uyguluyordu. Beni darp etti. Televizyonumu kırdı. Ben kendisine kesinlikle şiddet uygulamadım” dedi.

Darp raporu var…

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kamuran Kale, olguları aktardı. Kale, zanlı M.K.B’nin ciddi darp suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Kale, zanlı M.K.B’nin 14 Nisan 2020 tarihinde saat 20.00’de Marmara bölgesindeki ikametgâhının salonu içerisinde aralarında temizlik yüzünden çıkan tartışma neticesinde aynı yerde sakin kız arkadaşı M.Y’nin vücudunun muhtelif yerlerine yumruk vurmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiğini belirtti.

Kale, ayni tarihte müştekinin sağlık kontrolünden geçirildiğini ve doktor raporunun temin edildiğini söyledi. Kale, ilgili doktor raporunda sağ karın boşluğunda hassasiyetin mevcut olduğunu, sağ kol arkası ve sağ kürek kemiği arkasında ciddi morluklar olduğu ve sağ kol yan yüzeyinde ve sol arka yüzeyinde kızarıklar olduğunun tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Suçlamaları kabul etmedi

Kale, zanlının aynı gün Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne celp edildiğini, dava tebliğinde bulunulduğunu ve suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Kale, zanlının KKTC vatandaşı ve avukat olduğunu belirterek, zanlının davalarında hazır olmasını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı, “Ben kesinlikle böyle bir suç işlemedim. Müştekiyi darp etmedim. Ayrılmak istediğim için hayatımı karartmakla tehdit etti. Ayrılmak istememden ötürü bana bir aydır şiddet uyguluyordu. Beni darp etti. Televizyonumu kırdı. Ben kendisine kesinlikle şiddet uygulamadım. Olay özetle bundan ibarettir. Ben suçsuzluğumu ispat etmek için her celse mahkemede hazır olacağım” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlı M.K.B’nin methaldar olduğu suçların ciddiyetine ve darp raporuna değindi. Yargıç Gündüz, zanlı Bensen’in haftada bir gün ispat-ı vücutta bulunması, yurtdışına çıkışının yasaklanması ve 50 bin şahsi kefalet senedi imzalaması koşullarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.