Avrupa’yı Türkiye’ye taşıyan Kıbrıslı yatırımcı





Kıbrıslı Ratip Veysi, 288 milyon liraya ulaşan cirosu ile “Avrupa’yı Türkiye’ye taşıyan yatırımcı” olarak dikkat çekiyor.



Kimya ve tekstil sektöründe faaliyet gösteren Safari-Klip şirketinin onursal başkanı, uçak mühendisi Kıbrıslı Ratif Veysi, başarıları ile Hürriyet’e gündem oldu.



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