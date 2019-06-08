Avrupa’yı Türkiye’ye taşıyan Kıbrıslı yatırımcı
Kıbrıslı Ratip Veysi, 288 milyon liraya ulaşan cirosu ile “Avrupa’yı Türkiye’ye taşıyan yatırımcı” olarak dikkat çekiyor.
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Kıbrıslı Ratip Veysi, 288 milyon liraya ulaşan cirosu ile “Avrupa’yı Türkiye’ye taşıyan yatırımcı” olarak dikkat çekiyor.
Kimya ve tekstil sektöründe faaliyet gösteren Safari-Klip şirketinin onursal başkanı, uçak mühendisi Kıbrıslı Ratif Veysi, başarıları ile Hürriyet’e gündem oldu.
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