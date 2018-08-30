Avrupa’yı temsil edecek

Çek Cumhuriyeti’nin Ostrava kentinde 8-9 Eylül’de gerçekleşecek olan IAAF Dünya Kupası mücadelesinde Avrupa takımında yarışacak isimler belli oldu. Takıma ülkemiz elit atleti Yiğitcan Hekimoğlu da davet aldı.

Avrupa Atletizm Birliği’nin IAAF’a gönderdiği kadroda Türkiye’den yedi isim yer aldı. Avrupa şampiyonu Ramil Guliyev 200 metrede, Avrupa ikincisi Yasmani Copello 400 metre engellide koşacak, Avrupa üçüncüsü Jak Ali Harvey de 100 metrede koşacak. 4×100 metre mücadelesinde ise Avrupa’yı temsilen Berlin’de gümüş madalya kazanan Türkiye takımı boy gösterecek. 4×100 takımında ülkemiz elit atleti Yiğitcan Hekimoğlu’nun yanı sıra Ramil Guliyev, Jak Ali Harvey, Emre Zafer Barnes, İzzet Safer ve Aykut Ay da yer alıyor.

Amerika, Afrika, Avrupa ve Asya-Pasifik karmalarının yarışacağı IAAF Dünya Kupası mücadelesi, 8-9 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.

Hekimoğlu ve Keleş gururlu

Ülkemize sayısız başarı ve gurur getiren Hekimoğlu ve antrenörü Celal Keleş bu başarıyla bir ilke daha imza atmış olacaklar. Yiğitcan Hekimoğlu konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada bu başarılardan dolayı çok mutu olduğunu ve Avrupa Kıtası’nı temsil edecek takım içerisinde yer almaktan onur duyduğunu belirtti. Antrenör Keleş ise doğru ve düzenli çalışmalarla yakalamış oldukları başarılardan dolayı mutlu olduğunu ve Kıbrıs Türk halkının bu başarıları hak ettiğini, Türkiye milli takımıyla birlikte varılan bu noktayı halkımızın keyifle izlemesini arzuladığını belirtti.