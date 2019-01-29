Avrupa’nın kalbi Kıbrıs’ta attı

Avrupa Birliği (AB) üyesi 7 Akdeniz ülkesinin oluşturduğu “MED 7” zirvesi Lefkoşa’da tamamlandı, zirvede “Avrupa Birliği üyeliği Birleşik Kıbrıs için en iyi emniyet sübabıdır” mesajı verildi. Zirveye, Fransa, İtalya, İspanya, Yunanistan, Portekiz, Malta ve Kıbrıs katıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras, Portekiz Başbakanı Antonio Costa, Malta Başbakanı Joseph Muscat ve İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell’e Lefkoşa’da, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ev sahipliğinde buluştu. Çözüm mesajı MED7 zirvesinin ardından yayınlanan Lefkoşa Bildirgesi’nde, AB’nin Akdeniz ülkeleri, AB üye devlet statüsünün birleşmiş bir Kıbrıs için en iyi emniyet sübabı oluşturduğunu vurguladılar. Bildirgede, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin AB ve uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletlilerin 1982 Deniz Hukuku temelinde, Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) doğal kaynaklarını, araştırma, değerlendirme ve geliştirme konusunda egemenlik haklarını uygulamasına tam destek ve dayanışma ifade ettiler. Türkiye’ye çağrı Lefkoşa Bildirgesi’nde aynı zamanda, Kıbrıs’ın egemenlik haklarına saygı göstermesi ve uluslararası hukuka karşı olan tehdit ve eylemlerden kaçınması yönünde Türkiye’ye çağrıda bulunarak “bu temelde sorumluluk ve AB-Türkiye enerji kuralları temelinde bir diyaloğun karşılıklı yarar sağlayabileceğine” dikkat çekildi. AB’nin yedi güney ülkesi ayrıca, kapsamlı ve yaşayabilir, BM Güvenlik Konseyi kararları ve Avrupa müktesebatına dayalı, AB ilke ve değerleri temelinde bir çözüme götürecek özlü müzakerelerin yeniden başlaması için Birleşmiş Milletler İyi Niyet Misyonu tarafından yapılan çabalara destek ifade ediliyor.