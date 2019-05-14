Avrupalı öğrenciler oy kullanmaya bisikletle gidecek

Avrupa Öğrenci Formu (AEGEE) üyesi Kıbrıslı öğrenciler, Avrupa Parlamentosu’nun 26 Mayıs’ta gerçekleştirilecek seçimlerine yönelik farkındalık yaratmak amacıyla oy kullanmaya bisikletle gidecek. Eğlenceli etkinlikte bir araya gelecek olan gençler bisikletlerle kapılardan geçerek oy kullanacak. 26 Mayıs saat 09.00'da Mağusa’daki Derinya kapısında buluşacak olan gençler “Avrupa’ya bisiklet sürüyoruz” isimli etkinlikle adadaki tüm gençlerin dikkatini çekmeyi hedefliyor.

Bilindiği gibi Avrupa Öğrenci Forumu AEGEE Mağusa üyeleri kısa süre önce AP milletvekili adayı Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek ile bir araya gelerek gelişmeler hakkında bilgi almış ve Kızılyürek'e destek belirtmişti