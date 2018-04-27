Avrupalı gençler sınır dışı edildi!

Kapalı Maraş’a 18 Nisan’da gizlice girerek fotoğraf çektikleri için yargılanan ve 7’şer gün hapis cezası alan 3 genç, dün cezalarının tamamlanmasıyla Merkezi Cezaevi’nden tahliye edildi… Polonyalı Kaja Wiktoria Mizara, Litvanyalılar Richards Ostroukis ve Vladislaus Filpous, Askeri Mahkeme tarafından verilen 7 günlük hapis cezası ardından dün 15:15 raddelerinde Ledra geçiş noktasından sınır dışı edildi.

Didem MENTEŞ

Kapalı Maraş’a 18 Nisan’da gizlice girerek fotoğraf çektikleri için mahkum olan Avrupalı 3 genç, hapis cezalarının tamamlanmasının ardından sınır dışı edildi.

Kıbrıs’ın güneyinden kuzeyine geçerek Kapalı Maraş’a giren, cep telefonlarıyla binaları çektikleri ve Mahkeme tarafından ‘kötü amaç taşımadıkları’ tespit edilen Polonyalı Kaja Wiktoria Mizara, Litvanyalılar Richards Ostroukis ve Vladislaus Filpous dün cezalarını tamamlayarak, Merkezi Cezaevi’nden tahliye oldu.

24 Nisan’da Askeri Mahkeme tarafından 7 gün hapis cezasına çarptırılan ve ülkeye turist vizesiyle giren gençler, dün 15:15 raddelerinde Ledra geçiş noktasından sınır dışı edildi.

Mahkeme kararı neydi?

Hatırlanacağı üzere 18 Nisan’da Lokmacı Barikatı’ndan güneyden kuzeye turist vizesiyle geçen sanıklar, Kapalı Maraş’a gittikleri gerekçesiyle ‘Askeri yasak bölgeye girerek fotoğrafını çekmek’, ‘Askeri yasak bölgeye gizlice girmek’ ve ‘Askeri yasak bölgeye izinsiz girmek’ davalarından suçlu bulunmuştu.

Mahkeme, sanıkların cep telefonlarıyla çekmiş oldukları fotoğrafların anı fotoğrafı niteliğinde olduğunun anlaşıldığını, fotoğraflarda KKTC’yi kötüleyici casusluk amacıyla olgu veya iddia bulunmadığına vurgu yaparak, sanıkların suçu kötü amaçla işlemediklerine vurgu yapmıştı.

Ancak sanıkların Kapalı Maraş’ın askeri bölge olduğunu bilmelerine ve anlayacakları bir dildeki uyarıcı levhaları görmelerine rağmen içeri girerek suç işlediklerine kanaat getirerek, 7 gün hapis cezası vermişti.