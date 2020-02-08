Avrupa’dan ithal ürünlerde kuzey ve güney farkı…

Kıbrıs’ın güneyinde ve kuzeyinde en ciddi fiyat farkının olduğu ürünlerin başında bebek bezi geliyor… Kuzey’de 99 TL’ye satılan 54’lük Prima Pampers bebek bezi, güneyde 52 TL’ye satılıyor. Sensodyne diş macunu kuzeyde 46 lira 50 kuruşa satılırken, güneyde 24 TL 44 kuruşa alıcı buluyor.

Dila ŞİMŞEK



Avrupa’dan ithal edilen bazı ürünlerin adanın iki yanındaki satış fiyatındaki ciddi fark dikkat çekiyor. Bazı ürünler ise döviz kuru farkına rağmen başa baş…

Kıbrıs’ın güneyinde ve kuzeyinde en ciddi fiyat farkının olduğu ürünlerin başında bebek bezi geliyor. Kuzey’de 99 TL’ye satılan 54’lük Prima Pampers bebek bezi, güneyde 52 TL’ye satılıyor.

Sensodyne diş macunu, kuzey marketlerinde 46 lira 50 kuruşa satılırken, güneyde 24 TL 44 kuruşa alıcı buluyor.

Hijyen ürünlerinde güney daha ucuz…

Nivea marka erkek deodorantı da, güneyde daha ucuz.

Kuzeyde 16 TL 90 kuruşa satılan deodorant, kur farkına karşın güneyde 15.81 TL’yeg geliyor.

Palmolive marka duş jeli ise, kuzeyde 19.90 TL’yken güneyde promosyonlu ürün olarak 2 tanesi 33 TL’ye satılıyor.

Bunların yanı sıra, Gilette marka traş köpüğünün fiyatı yakınken Kuzey’de 4’lüsünün fiyatı 17,95 TL olan jiletin, güneyde 10’lusu 26.67 TL.

Kuzeyde 16 TL 90 kuruş olan Kerrygold çedar peyniri güneyde tüketiciye 18 TL olarak ulaşıyor.

Fiyatlar EURO 6,61 TL kurdan hesaplanmıştır.