Avrupa'daki sıcaklar, tropik kökenli salgın hastalıkları beraberinde getirebilir

Uzmanlar, Avrupa'nın iklim değişikliğine bağlı olarak artan sıcaklıklar yüzünden salgın hastalık tehdidi ile karşı karşıya olduğu uyarısı yaptı.

Guardian gazetesinin haberine göre bu yaz Avrupa'da yüksek hava sıcaklıklarının ardından Batı Nil virüsü enfeksiyonlarında, son dört yıl ile karşılaştırıldığında keskin bir artış görüldüğü dile getirildi. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'ne (ECDC) göre Avrupa'da ağustos ortasına kadar sivrisinek tarafından taşınan 400 hastalık vakası ve 22 ölümlü vaka kayıtlara geçirildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de bu artışa, yüksek sıcaklık değerlerini takiben nemli havanın da uzun süre etki göstermesi ve bu hava şartlarının sineklerin üremesi için ideal koşulları yaratmasının sebep olduğunu açıkladı.

DANG HUMMASI, ÇİKUNGUNYA VE ZİKA'NIN BULAŞMA RİSKİ DE ARTABİLİR

Öte yandan araştırmacılar Dang humması, Çikungunya (Tanzanya dilinde 'iki büklüm yapan' anlamına gelen akut bir hastalık) ve Zika virüsünün bulaşma riskinin de iklim değişikliğinin bir sonucu olarak Avrupa'da artırabileceğini öngördüklerini dile getirdi.ECDC'de görevli Prof. Jan Semenza, salgın hastalık vakalarında yaşanan artış karşısında şaşırdıklarını ifade etti. Semenza, "Yüksek sıcaklıklar sivrisinek gibi hastalık taşıyan vektörlerin hastalığı bulaştırmasını kolaylaştırır" dedi.

Sineklerin ve kenelerin soğukkanlı canlılar olduğunu dile getiren Semenza, "Artan sıcaklıklarda sinekler daha hızlı ürer ve hızlanan üreme ile birlikte kısa sürede çok kalabalık bir popülasyona ulaşabilirler. Daha büyük popülasyon ise kaçınılmaz olarak salgın hastalıklara sebep olan virüslerin taşınmasını kolaylaştırır" ifadelerini kullandı.

'AVRUPA'NIN KUZEYİNDE DAHA ÖNCE HİÇ GÖRÜLMEMİŞ HASTALIKLARIN ORTAYA ÇIKMASI MÜMKÜN'

DSÖ'nün iklim değişikliği uzmanlarından Diarmid Campbell-Lendru da "Belirli bir salgın yalnız iklim değişikliğine atfedilemez. Ancak iklim değişikliğinin bu tür hastalıkları yayılmasını daha kolay hale getirdiğini söyleyebiliriz" dedi.

Kuzey Avrupa'da daha önce hiç görülmemiş hastalıkların görülmesinin mümkün olup olmadığını yönündeki soruya ise Campbell Lendrum, "Bu pekala mümkün, ama bu durumu kontrol altına alamayacağız demek değil. Fakat, şartlar bu tip hastalıkların yayılmasını kolaylaştırıyor" yorumunda bulundu.