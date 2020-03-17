Avrupa’daki Kıbrıslı öğrenciler adaya dönmek için çözüm bekliyor
Avrupa’daki çok sayıda Kıbrıslı Türk öğrenci coronavirüs salgını sonrasında adaya dönerken, 120’yi aşkın genç de bekleyişe geçti.
A+A-
Avrupa’daki çok sayıda Kıbrıslı Türk öğrenci coronavirüs salgını sonrasında adaya dönerken, 120’yi aşkın genç de bekleyişe geçti.
Baf ve Larnaka’dan sonra Türkiye’nin de kapılarını kapattığı, çoğunluğu İngiltere’de öğrenim gören öğrenciler, “Gelmesinler, orada kalsınlar” yaklaşımıma tepki gösterdi.
Öğrenciler için özel uçak seferleri ve özel gözetim koşulları oluşturulması gündemde...
Bu haber toplam 140 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler