Avrupa’da hayat felç: En az 6 ölü

Avrupa ülkelerinde yaşanan şiddetli fırtına ve yağışlar sebebiyle hayat felç olurken en az 6 kişi öldü, onlarca kişi de yaralandı.

İngiltere’de iki ve Slovenya’da bir kişi araçlarına düşen ağaç nedeniyle yaşanan kazalarda hayatını kaybetti. Polonya'da fırtına ve kötü hava koşulları nedeniyle 2 kişi öldü, yaklaşık 55 bin ev elektriksiz kaldı. Kötü hava koşulları nedeniyle birçok binan zarar gördü ve ulaşımda aksamalar yaşanıyor. İsveç'te ise botları batan bir kişi boğuldu, bir kişi de kayboldu.

Çekya'da fırtına nedeniyle 100 bin ev elektriksiz kaldı

Çekya'da şiddetli fırtına, ülke genelinde yaklaşık 100 bin evin elektriksiz kalmasına yol açtı. Özellikle Çekya-Almanya sınır bölgesinde etkili olan şiddetli fırtına dolayısıyla 3 kişi yaralandı ve birçok bölgede ulaşım durdu. Şiddetli fırtına dolayısıyla ülkenin birçok bölgesi elektriksiz kalırken fırtınadan zarar gören yüksek gerilim hatlarındaki tamirat sürüyor.

İngiltere’de 20 bin ev elektriksiz kaldı. Almanya’da ise bu sayı en az 50 bin.

Araçların üzerine ağaçlar düşüyor

Hollanda'da da Ciara fırtınası nedeniyle çok sayıda uçak ve tren seferi iptal edildi, lig maçları ise ertelendi. Hızı saatte 120 kilometreyi bulan Ciara fırtınası, Hollanda'nın tamamını etkisi altına aldı. Fırtına nedeniyle kara, hava ve demir yolu ulaşımında aksamalar yaşanıyor.

Bazı bölgelerde ağaçların arabaların üzerine düşmesi sonucu hasarlar oluştu