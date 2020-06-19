Avrupa’da Covid-19 nedeniyle 122 binden fazla mahkum, serbest bırakıldı. Avrupa Konseyi’nin yayımladığı araştırmaya göre Kıbrıs, Covid-19'un ilk aşamalarında mahkumların en yüksek oranını serbest bırakan ülkelerden biri oldu.

Lozan Üniversitesi tarafından Avrupa Konseyi için derlenen araştırma, kıtadaki cezaevi yönetimlerinin koronavirüs pandemisinin ilk aşamalarında önleyici bir önlem olarak 122 binden fazla mahkumu serbest bıraktığını gösteriyor.

Cyprus Mail’in haberinde göre Kıbrıs’ın güneyinde salgını önleme tedbirlerinin parçası olarak bahar döneminde 130 civarında mahkum erken tahliye edildi.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, 21 Nisan’da YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada, o gün itibarıyla son bir ay içerisinde Merkezi Cezaevi’nden 180 kişinin tahliye edildiğini açıklamıştı. Baybars, cezaevindeki sayının 680’den 504’e düştüğünü ifade etmişti.

Avrupa’da 500 binden az nüfusu olan ülkeler hariç tutukluları en yüksek oranda serbest bırakan ülkeler Türkiye (yüzde 35), Kıbrıs ve Slovenya (yüzde 16), Portekiz (yüzde 15), Norveç (yüzde 13) ve İrlanda (yüzde 12) oldu.

Türkiye’nin 102 bin 944 mahkumu serbest bırakarak ilk sırada yer aldığı kaydedilen rapora göre, Türkiye’yi 5 bin 739’la İtalya, 4 bin 356 ile İspanya ve 1.874 ile Portekiz izledi.

Raporda, geçtiğimiz Ocak ayında aşırı kalabalık olduğu belirtilen Kıbrıs, Fransa, İtalya ve Slovenya’daki hapishane yoğunluklarının 15 Nisan’a kadar önemli ölçüde azaldığı kaydedildi.

Rapora göre, Avrupa’daki 43 cezaevi idaresinden 20'si Covid-19'un yayılmasını önlemek için mahkumları serbest bıraktığını bildirdi. Raporda, af, erken ve geçici tahliye ve özgürlükten yoksun bırakma gibi diğer alternatifler gibi çeşitli tedbirler uygulandı.

Azerbaycan, Slovak Cumhuriyeti ve Slovenya ile birlikte Kıbrıs sadece mahkumlar arasında koronavirüs kaydederken, diğer 13 ülke ise sadece personel arasında enfeksiyona rastladı. Kıbrıs’taki vakanın, polis gözaltı merkezinden hapse atıldıktan sonra 7 Nisan'da testi pozitif çıkan tutuklu olduğu belirtildi.

Raporda, "Bu mahkumun diğer mahkumlarla hiçbir teması yoktu. Hapishaneye nakledildikten sonra, testin verildiği ertesi güne kadar derhal karantinaya alındı. Pozitif testi yaptıktan sonra derhal başka bir eylem için hastaneye nakledildi” denildi.

Avrupa Konseyi’nin raporunda, Kıbrıs'ta, Mart 2020'den beri, yeni kabul edilen tüm mahkumların, gözaltına alınmadan önce Covid-19 testinden geçirildiği ve 10 Nisan’dan beri testi negatif olmadıkça polis gözaltı merkezlerinden mahkumların cezaevine kabul edilmediği de belirtildi.