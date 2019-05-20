 “Avrupa seçimi için sandığa gidiyoruz”

“Hepimiz engelsiz, eyleme ve barışa hakkı olan Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum Mühendis ve Mimarlar Avrupalı yurttaşlarız. Yarın Avrupa seçimi sandığında vereceğimiz tek bir mesaj vardır. Bu ülke bizim ve ona sahip çıkacağız. “Barış hemen şimdi, çözüm hemen şimdi” için Avrupa seçim sandığına gidiyoruz”

Fehime ALASYA

Avrupa Parlamentosu Seçimlerine sayılı günler kala çeşitli çevrelerden ‘seçime katılım’ çağrısı yapılmaya devam ediyor.

İki toplumlu Barışçı Mühendis ve Mimarlar, Lefkoşa'daki Dayanışma Evi'nde dün düzenlediği basın toplantısında 26 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Avrupa Parlamentosu Milletvekili Seçimlerine katılım ve barış çağrısı yaptı.

"Barış hemen şimdi" sloganıyla gerçekleştirilen toplantıda, tüm halkı ve bu meslekte görev almış herkes, ülkesine sahip çıkmaya davet edildi.

Toplantıda Kıbrıs'ın kuzey ve güneyinden yer alan Barışçı Mühendis ve Mimar temsilcileri söz aldı.

Yıllarca ülkede görev yapan kişiler olarak, barış ve ülke sevgisiyle hareket ettikleri dile getirilerek, herkesin Avrupalı yurttaş olduğu belirtildi, halka sandığa davet çağrısı yapıldı.

Toplantıya katılan isimler arasında Nikos Mesaritis, Themos Dimitriou, İrini Papagaumou, Bektaş Göze ve Hüseyin İnan yer aldı.

“Bu ülke bizim ve ona sahip çıkacağız”

Basın bildirisinde şu ifadelere yer verildi:

“Bizler Kıbrıs’taki mühendis ve mimarlar örgütlerinde yıllarca görev yapmış kişiler olarak, ülkemizin sahibi halkımızı ve teknik elemanlarımızı ülkemize sahip çıkmaya çağırıyoruz.

Toplumsal ve dinsel ayrılıklardan bağımsız olarak bu adada yaşayan insanlarımızın iyiliği için yıllardır uğraş veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz.

Gücümüzü Kıbrıs’a ve barışa olan sevgimizden, dayanağımızı, teri ile bu toprakları işleyen atalarımızın bize aktardığı bilgi deneyim ve birikimimizden alıyoruz.

Zorlukların en üst düzeyde bulunduğu yıllarda, bilimsel örgütlerin yönetiminde-başkanlığında-eşitlik, adil, doğru ilişkinin kapılarını açtık.

Şimdi bugün, Kıbrıs’ımızı barışa götürecek ve çocuklarımıza icazetsiz bir gelecek vermek için uğraş verecek kararlı ve yetkin politikacılar istiyoruz.

Hepimiz engelsiz, eyleme ve barışa hakkı olan Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum Mühendis ve Mimarlar Avrupalı yurttaşlarız. Yarın Avrupa seçimi sandığında vereceğimiz tek bir mesaj vardır. Bu ülke bizim ve ona sahip çıkacağız. “Barış hemen şimdi, çözüm hemen şimdi” için Avrupa seçim sandığına gidiyoruz.”

Avrupa Parlamentosu (AP) Seçimlerine sayılı günler kala...

Nasıl Oy Kullanılır?

Oy kullanacak olanlar, 26 Mayıs Pazar Günü, sabah 7:00 ile 12:00 saatleri, öğleden sonra ise 13:00’ten 18:00’e dek sandığa gidebilecek.

Güneye geçiş noktalarının hemen yanına kurulacak 50 sandıktan bir tanesine gidip oy verilebilinecek.

Türkçe konuşan kişilerin yardımı olacak

26 Mayıs Pazar günü geçiş noktalarında ve sandıklarda Türkçe konuşan kişilerin yardımı ve yürüme mesafesinde olmayan sandıklara sağlanacak ulaşım imkânı ile Kıbrıslı Türklerin oy vermeleri kolaylaştırılacaktır.

Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik kartı şart

Oy kullanabilmek için 2001 tarihinden sonra alınmış Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik kartınız mutlaka yanınızda olmalıdır. Pasaport veya sürüş ehliyetiniz ile oy kullanamazsınız. Kimliğinizin süresi geçmiş olsa bile Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik kartınız ile oy kullanabilirsiniz.

Oy pusulaları nasıl kullanılacak

Adaylar grup olarak oy pusulasında yer alacaktır. Sadece tek bir gruba oy verebilirsiniz. Her grup içerisinde en fazla iki tane seçim yapmanız durumunda seçtiğiniz adaylar, grup oyuna ek olarak bir oy daha alacaktır. Farklı gruplardan adaylara oy veremezsiniz. İkiden fazla tercih oyu kullanamazsınız.

Güneye geçiş noktalarının hemen yanına kurulacak 50 sandık yeri ise şu şekilde:

Lefkoşa’da Metehan-Kermiya: Ay Demet’tekiPolidinamo (Çok Amaçlı Merkez)

Makedonitissa’daki Sholi Kofon (İşitme Engelliler Okulu),

Ledra Palas’ta Şehir Planlama Dairesi Merkez Ofisi,

Lokmacı’da Faneromeni Ortaokulu, Lefke’de Limnidi-Yeşilırmak: Aşağı (Kato)Pirgo Ortaokulu, Aplıç’ta Flasu Muhtarlığı, Güzelyurt’ta Astromerit-Zodya: Astromerit İlkokulu,

Mağusa’da Derinya: Derinya İlkokulu ve Derinya Anaokulu, 2,5 Mil – Strovilya’da Aheritu İlkokulu, Pile’de Livadya Bölge Lisesi.