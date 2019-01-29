Avrupa Şampiyonası’na katılmıyoruz

Bağımsız Futbol Federasyonları Birliği (CONIFA) üyesi olan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF), son üç yıldır katıldığı CONIFA organizasyonlarına bu yıl katılmıyor.

CONIFA Avrupa Şampiyonası’nın grup kuralar önceki gün çekilirken KKTC Milli Takımı kura çekiminde yer almadı.

Dağlık Karabağ’da yer alacak olan Avrupa Şampiyonası’na katılmama nedeninin siyasi olduğu öğrenildi.

Siyasi nedenlerden dolayı katılım olmadı

2013 yılında kurulan CONIFA’nın bir üyesi olan KTFF, 2016 yılından itibaren düzenlenen turnuvalarda yer alıyor.

KKTC Milli Takımı 2016’da Abhazya’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda üçüncü, 2016 yılında düzenlenen ülkemizde düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda ikinci ve geçtiğimiz yıl Londra’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda ikinci olma başarısı göstermişti.

Bu yıl Dağlık Karabağ’da Artsakh isimli CONIFA üyesi takımın ev sahipliğinde düzenlenen 2019 Avrupa Şampiyonası’na ise grup kuraları çekildi.

Kurada yer almayan KKTC Milli Takımı’nın organizasyonda siyasi nedenlerden ötürü yer almadığı bilgisi edinildi.

Hukuken Azerbaycan’a bağlı olan ancak Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin elinde bulunan Dağlık Karabağ’ın mevcut durumu katılmama yönünde etkili oldu.

KATILMAMA SEBEBİ SİYASİ… 2013 yılında kurulan Bağımsız Futbol Federasyonları Birliği’nin (CONIFA) düzenlediği son üç organizasyonda yer alan KKTC Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası’nın Dağlık Karabağ’da yer almasından dolayı bu yıl organizasyonda yer almıyor. Katılmama sebebinin ise siyasi olduğu öğrenildi

Kura çekildi

CONIFA 2019 Avrupa Şampiyonası’nın kura çekimi önceki gün Polonya’nın Varşova şehrinde yapıldı. 12 takımın 3’erli dört grupta yer aldığı organizasyon haziran ayında Ermenistan’ın başkenti Stepanakert’in yanı sıra Askeran ve Martakert şehirlerinde yer alacak. Kura çekimi sonrasında 1. Grup’ta Artsakh, Sapmi, Luhansk, 2. Grup’ta Abhazya, County of Nice, Chameria, 3. Grup’ta Padania, Donetsk, Sardinya ve 4. Grup’ta Sekelistan, Batı Ermenistan ve Güney Osetya takımları yer aldı.

2020 Dünya Kupası ev sahibi Somaliland

CONIFA Yönetim Kurulu, üyesi olan Somaliland’ın 2020 Dünya Şampiyonası’nın ev sahibi olması yönünde karar üretti. Yapılan açıklamada Somaliland’ın 1991 yılında bağımsızlığını ilan ettiği, 2011 yılında da futbol federasyonunu hayata geçirdiği belirtildi. Somaliland’ın organizasyonu Afrika’da mı düzenleyeceği, yoksa geçtiğimiz yıl Londra’da Barawa’nın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası’nda oluğu gibi kupanın başka bir ülkede düzenleneceği ise henüz netlik kazanmadı.