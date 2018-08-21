Avrupa Şampiyonası Dağlık Karabağ’da

Bağımsız Futbol Federasyonları Birliği (CONIFA) tarafından önümüzdeki yıl düzenlenecek olan 2019 Avrupa Şampiyonası’na Ermenistan ev sahipliği yapacak.

Bu yıl Londra’da düzenlenen ve KKTC A Milli Futbol Takımı’nın ikinci olarak tamamladığı CONIFA 2018 Dünya Kupası'nın ardından düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası’nın adresi belli oldu. Nagorno – Karabağ olarak da bilinen ve Artash olarak adlandırılan Ermeni ekibinin 2019 Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği yapacağı CONIFA’nın resmi internet sayfasından açıklandı. Karabağ Savaşı sonrasında Azerbaycan toprağı olan ve Ermenistan’ın bağımsızlığını ilan ederek kurduğu, Ermenistan dahil hiçbir devletin tanımadığı Dağlık Karabağ’da yer alan Stepanakert’te organizasyon yapılacak.

Turnuva 2019 yılının haziran ayında tarihleri daha sonra açıklanacak şekilde Stepanakert’te düzenlenecek. CONIFA başkanı Per-Anders Blind tarafından yapılan açıklamada 2018 yılında Londra’da elde edilen başarının ardından 2019 yılında güzel ve keşfedilmemiş bir yerde turnuvanın düzenleneceği ifade edildi. Birçok resmi delegasyonun ardından katılımcı takımlar, taraftarlar ve medya mensuplarının düzenlenecek turnuvada önemli bir deneyimi yaşayacakları da ayrıca vurgulandı.