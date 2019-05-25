Avrupa Parlamentosu seçimlerinin 1k 5n’si...

KİM?

Tüm Avrupa Yurttaşı Kıbrıslı Türkler. Ben, siz, hepimiz!

NE?

Oy kullanıyoruz. Geleceğimiz için, barış için, demokrasi için, adalet için, Avrupa’ya sesimizi ulaştırmak için sandığa gidiyoruz.

NİYE?

En Demokratik hakkımızı kullanmak için, hayatımızı etkileyen kararlarda söz hakkına sahip olmak için;

İnsan haklarına, hukuğun üstünlüğüne, eşitliğe, adalete inanan, bu değerleri savunan vekilleri Avrupa Parlamentosuna göndermek için;

Avrupa Birliği Kurumlarına sesimizi taşıyabilmek için;

Avrupa Birliği vatandaşlığımızın bize sadece haklar ve özgürlükler vermediğine, aynı zamanda sorumluluklar da yüklediğine, oy vermenin bu sorumlulukların başında geldiğinin bilincinde olduğumuz için;

Kıbrıs sorunu çözüldüğü an hayatımıza yerleşecek gerçekliği anlayabilmek, daha yakından tanıyabilmek için;

Avrupa Demokrasisi’nde ben de varım diyebilmek için;

Kıbrıslı Türklerin uğradığı haksızlıklara karşı Kıbrıs’ta verdiğimiz mücadeleyi Avrupa’ya taşıyabilmek için;

Türkçe dilinin Avrupa Lisanı olmasını destekleyecek Parlamenterlerin, Avrupa Parlamentosu’nda olması için;

Bir seçimde aynı adaya Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların oy verebileceğini, birlikte yaşayabileceğimizi, ortak geleceğimizi beraber kurabileceğimizi göstermek için,

Barış için, özgürlük için;

Federal Kıbrıs için;

Avrupa’da yükselen ırkçılık, ayrımcılık ve şiddete demokratik bir cevap verebilmek için;

ELAM’ı AP’ye sokmamak için;

Özlediğimiz değişimin kendisi olabilmek için !

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde, bu kez hep birlikte oy kullanıyoruz!

NE ZAMAN?

26 Mayıs Pazar günü saat 7:00-12:00 ve 13:00-18:00 saatleri arası. Sandıklarda yığılma olması durumunda oy verme işlemi geceyarısına kadar Sandık Başkanı kararı ile uzatılabilir.

NASIL?

Oy kullanabilmek için 2001 tarihinden sonra alınmış Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik kartınız mutlaka yanınızda olmalıdır. Pasaport veya sürüş ehliyetiniz ile oy kullanamazsınız. Kimliğinizin süresi geçmiş olsa bile Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik kartınız ile oy kullanabilirsiniz.

Adaylar grup olarak oy pusulasında yer alacaktır. Sadece tek bir gruba oy verebilirsiniz. Her grup içerisinde en fazla iki tane seçim yapmanız durumunda seçtiğiniz adaylar, grup oyuna ek olarak bir oy daha alacaktır. Farklı gruplardan adaylara oy veremezsiniz. İkiden fazla tercih oyu kullanamazsınız.

26 Mayıs Pazar günü geçiş noktalarında ve sandıklarda türkçe konuşan kişilerin yardımı ve yürüme mesafesinde olmayan sandıklara sağlanacak ulaşım imkanı ile Kıbrıslı Türklerin oy vermeleri kolaylaştırılacaktır.

NEREDE?

Lefkoşa

Metehan-Kermiya:

Ay Demet’teki Polidinamo (Çok Amaçlı Merkez)

Makedonitissa’daki Sholi Kofon (İşitme Engelliler Okulu)

Ledra Palas:

Şehir Planlama Dairesi Merkez Ofisi

Lokmacı:

Faneromeni Ortaokulu

Lefke

Limnidi-Yeşilırmak:

Aşağı (Kato) Pirgo Ortaokulu

Aplıç:

Flasu Muhtarlığı

Güzelyurt

Astromerit-Zodya:

Astromerit İlkokulu

Mağusa

Derinya:

Derinya İlkokulu

Derinya Anaokulu

2,5 Mil – Strovilya:

Aheritu İlkokulu

Pile:

Livadya Bölge Lisesi