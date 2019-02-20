 Avrupa Parlamentosu milletvekili adayı Kızılyürek: “Kıbrıslı Türkler Avrupa yurttaşıdır, izole bir hayat yaşamak zorunda değiller!”

Avrupa Parlamentosu milletvekili adayı Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek seçim çalışmaları kapsamında bugün KTÖS’ü ziyaret ederek yetkililerle görüştü. Adaylık süreci ve Avrupa Parlamento seçimleri hakkında bilgi veren Kızılyürek, başarılı olması durumunda bunun sonuçlarının yapıcı olacağını, Kıbrıs Sorunu’na da olumlu yansımaları olacağını ifade etti. İki toplumun federalistlerinin oyunu istediğini belirten Kızılyürek, “Kıbrıslı Türkler de Avrupa vatandaşıdır, izole bir hayat yaşamak zorunda değildir” dedi. Avrupa’da yükselen ırkçılığa karşı Kıbrıslı Türklerin de Avrupa yurttaşlıklarını kullanarak mücadele etmesi gerektiğini kaydeden Kızılyürek, 105 bin Kıbrıslı Türk seçmenin bu seçimlerde oy kullanabileceğini belirterek çağrıda bulundu.

KIZILYÜREK: STATÜKOYA VERİLEN EN İYİ MESAJ OLACAK

AKEL üyesi olmadığı halde AKEL listesinden aday olduğunu belirten Avrupa Parlamentosu milletvekili adayı Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek, bu adaylığın birlikte siyaset yapılabileceğini göstermek açısından ilk ve çok önemli olduğunu belirtti. Kızılyürek, Kıbrıslı Türklerin izole bir hayat yaşamak zorunda olmadıklarını da belirterek, Avrupa yurttaşlık boyutunu halkın benimsemesi gerektiğini kaydetti. Kızılyürek, “statüsüz bir toplum olmak süratle erime getiriyor. Bu durum Kıbrıslı Türklerin varlığını tehdit eden bir noktaya geldi. Bu seçimde yeni olan şey bu statüsüz toplumun AB üyesi olduğudur. Toplum oyunu kullanarak Avrupa yurttaşı olduğunu ortaya koymalı, başka bir perspektiften olaya bakabilmeli” dedi. Kızılyürek bunun statükoya verilen en iyi mesaj olacağını, Anastasiadis’in Kıbrıslı Türklerle iktidar paylaşımına hazır olmadığını ancak AKEL’in bu duruma karşı takındığı tavrın çok önemli olduğunu belirtti. Kızılyürek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Federalistler olarak bir işbirliği yapıyoruz. Bu tarihte bir ilktir. İki toplumun aynı ortamda siyaset yapması hiç olmadı. Burada sağlam bir temel atma niyetindeyiz. Sonuçları da çok yapıcı olacaktır. Bu açıdan da tarihsel bir gelişmedir. Başarılı olmamız halinde Kıbrıs Sorunu’na doğrudan katkısı olacağını düşünüyorum. Rumlar ve Türkler kitlesel olarak buraya kanalize olursa bunun arkası gelir demektir. Avrupa şuanda milliyetçiliğin kıskacındadır ve buna karşı sürdürülecek mücadele çok kıymetlidir ve mümkün olduğu kadar Kıbrıslı Türkün sandığa giderek bu duruma müdahale etmesi gerekir. 105 bin Kıbrıslı Türk seçmen var”.

ELCİL: FIRSAT PENCERESİ YARATACAK

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil ise yaptığı konuşmada sendika olarak duruşlarının açık olduğunu, katılımın artırılması gerektiğine inandıklarını ve bunun için çalışacaklarını ifade etti. “Bu lokal bazda verebileceğimiz bir mesajdır. Dünya genelinde yaygınlaşan ırkçılıkla ilgili Avrupa’da verilecek mücadele bizim için çok önemli. Bu nedenle Sol’un bu duruma sahip çıkıp oy kullanması gerektiğini düşünüyoruz” diyen Elcil, Kızılyürek’i ve AKEL’i bu kararlarından dolayı kutladıklarını belirtti. Bu seçimlerin Rum-Türk seçimi olmadığını, Kıbrıs’ın birleşmesini isteyen herkesin bu olaya ortak olması gerektiğini söyleyen Elcil, “bu seçimlerde tarafız, çözüm ve barış için mücadelede bir fırsat penceresi yaratacağını düşünüyoruz. Başarılar dileriz” dedi.