Avrupa Orient Doğu-Batı Dostluk Rallisi Kıbrıs’ın kuzeyinde yapılıyor

Almanya’da başlayıp Kıbrıs’ta sona erecek olan dünyanın en uzun rallilerinden Avrupa Orient Doğu-Batı Dostluk Rallisi’ne katılanlar bu sabah Kıbrıs’a geldi.

11 Mayıs’ta Almanya’da başlayan ralli Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan, Romanya, Bulgaristan, Gürcistan ve Türkiye’den geçip Kıbrıs’a ulaştı. Son 4 günü Kıbrıs’ın kuzeyinde devam edecek rallinin finali 1 Haziran akşamı Girme Antik Liman’da olacak. Kıbrıs etabı Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü tarafından organize edilen ralliye kulüpten de beş kişilik bir ekip katılıyor. Kuzey Kıbrıs ekibinde Simavi Aşık, Güzin Aşık, Akın Demirağ, Argun Paralik, Görkem Sofuoğlu yer alıyor.

Kıbrıs programı…

29 Mayıs Çarşamba

8:30 civarında Girne limanına gelecekler (Ekipler kulübümüzün hazırlamış olduğu yol kitapçığında gösterilen yolu takip edip Lefkoşa’ya varacaklar. Araçlarını Selimiye Meydanı’na park edecekler ve 15:30’a kadar Lefkoşa’nın içinde vakitlerini geçirecekler. 15:30’da oradan ayrılacak olan ekipler Cemsa Karting tesislerinde iki farklı kategoride (yanı arabalar ayrı motosikletle ayrı) slalom yarışı yapacaklar ve gece orada konaklayacaklar.

30 Mayıs Perşembe

9:00’dan itibaren Cemsa tesislerinden start alarak önce Değirmenlik Moda kavşağından sağa dönerek toprak zemin üzerinde takribi 6 km yarışacaklar. Daha sonra Ercan Havaalanı, Gaziköy, Paşaköy, Vadili, Akdoğan üzerinden geçip Mağusa suriçine girecekler. Orada 2 saat mola verip şehri gezecekler. Daha sonra, önce DAÜ KAMPÜSÜ, St. Barnabas Manastırı, Salamis Harabeleri arabayla gezildikten sonra Long Beach sahilinde 2 saat mola verilecek orada denize gidecekler. Oradan hareket eden ekipler Bafra kavşağından Kuzey sahil yoluna geçecekler. Yol üzerinde Tatlısu’daki Minia Kıbrıs müzesini gezip konaklamak üzere Acapulco otele gidecekler.

31 Mayıs Cuma

9:00’da Kayalar, Sadrazamköy, Kalkanlı üzerinden Güzelyurt’a gidecek. 1 saat mola verip Güzelyurt’u gezmeleri sağlanacak. Ekipler buradan hareket edince Vuni Sarayı gezecekler, dönüşte Lefke’ye uğrayıp oradan Lefkoşa’ya geçecekler. Akşam saat 20:00’de Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda ekiplere bir resepsiyon verecek. Resepsiyondan sonra ekipler otellerine dönecek. 1 Haziran Serbest gün 17:00’de ekiplerin kendi çıkaracakları futbol takımıyla Kıbrıs Türk futbol Federasyonu’nun çıkaracağı futbol takımı arasında Çatalköy sahasında dostluk maçı yapılacak. 19:30’da rallinin finali Girne Antik Limanı’nda yapılacak.