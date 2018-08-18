Avrupa menşeli ilaçlara döviz ayarı

Döviz kurlarındaki yükseliş, ilaç fiyatlarına yüzde 30 oranında bir zammın yapılmasına neden oldu, Avrupa menşeli ilaçlar, yeni düzenlenen etiket fiyatlarıyla piyasaya çıktı.

Fehime ALASYA

Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar dolayısıyla bir zam haberi de ilaç sektöründen geldi.

Avrupa menşeli ilaçlarda yürürlüğe giren yüzde 30 ila 35’lik fiyat artışı, Kıbrıs’ın kuzeyinde tüketilen birçok ilacın etiket fiyatlarına da yansıdı. İlaçlar yeni düzenlenen etiket fiyatlarıyla piyasaya çıktı.

İlaçlara yapılan zammı eleştiren vatandaş, hissedilir bir artış yaşandığını belirtirken, Eczacılar Birliği, Avrupa menşeli ilaçlarda yüzde 30-35 oranında zam yapıldığını açıkladı.

Eczacılar Birliği’nden YENİDÜZEN’e yapılan açıklamada Türkiye menşeli ilaçlarda artış olmadığını buna karşın dövizdeki yükseliş ve dalgalanma nedeniyle Avrupa menşeli ilaçlarda yüzde 30 ila 35 oranında bir artış olduğu belirtildi.

Ayrıca açıklamada, artışın, Avrupa menşeli ilaç ithal eden depoların mevcut ödemelerini günlük döviz kurundan yapıyor olmalarından kaynaklandığı ifade edildi.

Ailelerin sık tüketimi arasında yer alan Sudocrem, 20 TL’den 29 TL’ye çıkarken, Panadol Extra Advance 32’lik tablet ise 28 TL’den 43 TL’ye yükseldi, kış aylarında çocuklu ailelerin ecza deposundan eksilmeyen Sterimar Baby burun spreyi ise 30 TL’den 44,32 TL’ye çıktı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Şu anda piyasamızda satılan Türkiye menşeli ilaçlarımızda bir fiyat artışı söz konusu değildir. Ancak dövizdeki malumunuz olan ani yükseliş ve dalgalanma sebebi ile Avrupa menşeli ilaçlarda %30-35 oranında bir artış söz konusu olmuştur. Bu artış hali hazırda yurtdışından Avrupa menşeli ilaç ithal eden depolarımızın mevcut ödemelerini günlük döviz kurundan yapıyor olmalarından kaynaklıdır.”

Bazı ilaç fiyatlarındaki değişiklikler

YENİDÜZEN, sıklıkla kullanılan ilaçlardaki fiyat düzenlemesini inceledi. Halk arasında çok sık tüketilen ağrı kesicilerden, burun spreylerine, sudocremden tiroit ve şeker haplarına dek birçok ürün fiyatlarında ciddi değişikliğe gidildi.

Ailelerin sık tüketimi arasında yer alan Sudocrem, 20 TL’den 29 TL’ye çıkarken, Panadol Extra Advans 32’lik tablet ise 28 TL’den 43 TL’ye yükseldi.

Yeni düzenlemeyle birlikte tiroit hastalarının kullandığı Levatroksin haplarındaki fiyatlar da değişikliğe uğradı.

25 mg olan Levatroksin; 28 TL’den 43 TL’ye, 50 mg olan Levatroksin; 15 TL’den 23,34 TL’ye, 100 mg olan Levatroksin ise; 15 TL’den 25,80 TL’ye yükseldi.

Kış aylarında çocuklu ailelerin ecza deposundan eksilmeyen Sterimar BABY burun spreyi ise 30 TL’den 44,32 TL’ye çıktı.