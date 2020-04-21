Avrupa Komisyonu ve UNDP’den Kıbrıslı Türklere yardım

Avrupa Birliği Mali Yardım Tüzüğü çerçevesinde Covid-19 ile mücadele kapsamında Avrupa Komisyonu ve UNDP yardımları gelmeye devam ediyor.

Hafta sonunda Mersin üzerinden ülkeye ulaşan malzeme ve teçhizat, Sağlık bakanlığı’na teslim edildi.

İki toplumlu Sağlık Komitesi’nin Kıbrıslı Türk Üyeleri, ülkeye ulaşan 20 adet aspirator, 15 bin adet yüz siperi, laboratuvarda kullanılmak üzere 1 adet biyokabin ve 1 adet tıbbi atık öğütücüsünün Sağlık Bakanlığı’na teslim edildiğini bildirdi.