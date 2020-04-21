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Avrupa Komisyonu ve UNDP’den Kıbrıslı Türklere yardım

Avrupa Komisyonu ve UNDP’den Kıbrıslı Türklere yardım

Avrupa Birliği Mali Yardım Tüzüğü çerçevesinde Covid-19 ile mücadele kapsamında Avrupa Komisyonu ve UNDP 20 adet aspirator, 15 bin adet yüz  siperi ve  1 adet biyokabin Sağlık Bakanlığı'na teslim etti

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Avrupa Birliği Mali Yardım Tüzüğü çerçevesinde Covid-19 ile mücadele kapsamında Avrupa Komisyonu ve UNDP yardımları gelmeye devam ediyor.

Hafta sonunda Mersin üzerinden ülkeye ulaşan malzeme ve teçhizat, Sağlık bakanlığı’na teslim edildi.

İki toplumlu Sağlık Komitesi’nin Kıbrıslı Türk Üyeleri, ülkeye ulaşan 20 adet aspirator, 15 bin adet yüz  siperi, laboratuvarda kullanılmak üzere  1 adet biyokabin ve 1 adet  tıbbi  atık  öğütücüsünün Sağlık Bakanlığı’na teslim edildiğini bildirdi.  

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