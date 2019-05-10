Avrupa Gazeteciler Federasyonu Uludağ'ın adaylığına destek verecek

Basın Emekçileri Sendikası ve Kıbrıs Gazeteciler Sendikası’nın Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ) Genel Kuruluna ortak sunduğu Sevgül Uludağ’ın Nobel Barış Ödülü adaylığına EFJ’nin destek vermesi önergesinin Genel Kuruldan oy birliği ile geçtiği açıklandı.

Basın-Sen’den yapılan açıklamaya göre, Basın-Sen’in de temsil edildiği ve oy kullandığı Genel Kurulda EFJ’nin Başkan, Genel Sekreter ve Yönetim Kurulu seçimleri gerçekleştirildi.

Oylama öncesinde Estonya Cumhurbaşkanı Kersti Kaljulaid Genel Kurula hitap etti.

Seçimler sonucunda EFJ’de 3 yıl boyunca görev alacak ekip şu şekilde oluştu:

“EFJ Başkanı: Mogens Bilcher (Danimarka); EFJ Başkan Yardımcısı: Marta Barcenilla (İspanya); EFJ Yönetim Kurulu üyeleri: Mustafa Kuleli (Türkiye); Marijana Camovic (Karadağ); Martin Simonis (Belçika); Anan Del Freo (İtalya); Yannis Kotsifos (Yunanistan)

Joachim Kreibich (Almanya); Sergy Tomilenko (Ukrayna).”