Avrupa Birleşik Sol Grubu Çalışma Günleri Helsinki’de tamamlandı

Avrupa Parlamentosu Üyesi Niyazi Kızılyürek’in üyesi olduğu Avrupa Birleşik Sol (GUE) grubu, senede iki kez Avrupa’nın farklı bölgelerinde Çalışma Günleri düzenlemektedir. GUE, Çalışma Günleri 2019’u Ocak ayında Kıbrıs’ta gerçekleştirdikten sonra 2019 yılının ikinci Çalışma Günleri’ni Avrupa Birliği Dönem Başkanlığını 1 Temmuz 2019 tarihinde devralan Finlandiya’nın Helsinki şehrinde düzenledi.

Dünyaya eğitim sistemi ile örnek olmaya devam eden Finlandiya’da düzenlenen, GUE’nin Çalışma Günleri adlı 4 günlük eğitim kampında ‘Gençler Arasında Dışlanmanın Azalması’ panelinin Kürsü Başkanlığını Niyazi Kızılyürek yaptı. Kızılyürek’in konukları arasında Finlandiya Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Direktörü Henni Axelin ve Finlandiya Parlamentosu Milletvekili Veronika Honkasalo gibi önemli isimler yer aldı.

GUE grubu üyesi Avrupa Parlamentosu milletvekilleri, yoğun geçen Helsinki Çalışma Günlerinin ardından kısa bir hafta sonu arası yapıp Fransa’nın Strasbourg kentinde gerçekleşecek olan Avrupa Parlamentosu Genel Kuruluna katılacaklar.