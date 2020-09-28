Avrupa başkentlerinde Coronavirüs önlemleri sıkılaştırıldı

Sonbaharın gelişiyle tekrar yeni tip Coronavirüs (Covid-19) vakalarının artmasıyla Avrupa'da bazı başkentlerde yeniden önlemler artırıldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te eğlenme mekanlarına yönelik düzenlemeler yapılırken, İspanya'nın başkenti Madrid'de seyahat kısıtlaması yapıldı. Belçika'nın başkenti ve Avrupa Birliği'nin (AB) önemli kurumlarına ev sahipliği yapan Brüksel'de de bazı mekanlara yönelik saat kısıtlaması kararı alındı.

Madrid'de ve etrafındaki bölgelerde coronavirüsle mücadelede alınan kurallar sıkılaştırıldı. Yeni önlemler 1 milyon kişiyi etkileyecek. Pazartesiden itibaren bu bölgelerde yaşayanlar okul ya da işe gitmenin haricinde bölgelerinden ayrılamayacaklar. Parklar ziyaretçilere kapanacak.

Paris'te ve 11 başka şehirde barlar 22.00-06.00 arası kapalı kalacak. Düğünler ve partilerde en fazla 30, kamu etkinliklerinde ise en fazla 10 kişi bir araya gelebilecek.

Brüksel'de kafe ve barların 23.00'te, içecek ve yiyecek satan diğer iş yerlerinin ise 22.00'de kapanması zorunlu olacak. Sokaklarda yiyecek satılması ise yasaklandı.

Dünyada ölü sayısı 1 milyonu geçti

Öte yandan Coronavirüs salgınında dünya genelinde ölü sayısı 1 milyonu geçerken, Worldometers verilerine göre bugüne kadar 33 milyon 360 binden fazla vaka kaydedildi. Önlemlerin esnetilmesi ve sonbaharın gelişiyle Avrupa'da vaka sayıları hızla artarken, hükümetler bir bir yeni önlemleri açıklıyor.