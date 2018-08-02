Avrupa Atletizm Şampiyonası’nı konuştu
Ülkemizin Elit atletlerinden Yiğitcan Hekimoğlu TRT Spor’da Ezgi Sütcü Ercan ve Mehmet Sevinç’in sunduğu ‘Spor Stüdyosu’ programına katıldı.
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Ülkemizin Elit atletlerinden Yiğitcan Hekimoğlu TRT Spor’da Ezgi Sütcü Ercan ve Mehmet Sevinç’in sunduğu ‘Spor Stüdyosu’ programına katıldı.
Jameika asıllı Türk atlet Emre Zafer Barnes ile programa katılan Hekimoğlu, önümüzdeki hafta 7-12 Ağustos tarihleri arasında Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenecek olan Avrupa Atletizm Şampiyonası’nı konuştu.
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