Avni Tayanç'ın ölüm nedeni kalp krizi

Gaziveren sahilinde dün ölü olarak bulunan Avni Tayanç'ın kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Polis, dün, Güneşköy’de su tesisleri ile Gaziveren arasındaki deniz sahilinde kullanımındaki araç içerisinde ölü olarak bulunan 67 yaşındaki Avni TAYANÇ'ın doktorundan yapılan soruşturmada ölüm sebebinin “Kalp Krizi” sonucu olduğu tespit edildiğini açıkladı.