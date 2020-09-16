Avni Tayanç aracında ölü bulundu

67 yaşındaki Avni Tayanç Gaziveren’de sahil kenarında park halindeki aracında ölü olarak olarak bulundu.

Bugün saat 14.30 sıralarinda Güneşköy de Su Tesislerinin alt kısmında aracı içerisinde bulunan Tayanç'ın kesin ölüm nedeni açıklanmadı.

Polisten yapılan açıklamada "Aydınköy'de sakin Avni TAYANÇ (E-67) aracı içerisinde ölü olarak bulunmuştur. Adı edilenin üzerinde yapılan incelemede herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmadı. Soruşturma devam etmektedir" denildi.