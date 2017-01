Avcılık Federasyonu’nda Başkanlığa Erhan Keser seçildi

Federasyon’dan yapılan açıklamaya göre Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği konferans salonunda gerçekleştirilen olağana genel kurul toplantısında, 49 kulübün 98 delege ile katıldığı kapalı oylama sonucunda; Ahmet Davman 12, Kamil Aktolgalı 18 oy alırken, Erhan Keser de 68 oy alarak yeni başkan seçildi.



Başkan Erhan Keser’in Genel Kurul’un onayına sunduğu Yürütme Kurulu listesi oy birliğiyle onayladı.



Buna göre, Yürütme Kurulu, Denetleme Kurulu ve Ceza Kurulu şu isimlerden oluştu:



“Osman Cook (genel sekreter), Erdem Alp (genel sayman), Salih Mert Çakırlı (eğitim as başkanı), Eren Ersinler (üretim as başkanı), Çağıl Çırakoğlu (müsabakalar as başkanı),. Çağan Özatay, (hukuk ve sosyal işler sorumlusu) Aktay Elektirikçi (basın yayın ve propaganda sorumlusu), Burhan Açar (koruma as başkanı), Ramadan Yarkan, Mustafa Margilili (faal üyeler). Denetleme Kurulu Durmuş Barışkan (başkan), Ali Yoncu ve Ahmet Kaplan (üyeler).



Ceza Kurulu: Kemal Şentürkler, Aytaç Erbulak, Erdinç Cemgünal, Okan Helvacı ve Hüsnü Poyrazlı.”