Avcılardan RHA açıklaması

Avcılık Federasyonu’nun “Avına Sahip Çık” sloganı ile Başbakanlık önünde yaptığı eyleme Resmi Hizmet Aracı (RHA) ile katılan bazı eylemciler dikkat çekti.

Eylemcilerden birinin RHA araç ile konvoya katılması tepkilere neden oldu.

YENİDÜZEN’e ulaşan bazı kişiler, “Bu nasıl iş? Kamu malı ile devleti protesto ediyorlar? Bu yasak değil mi?” diyerek tepki gösterdi…

Federasyon yetkilileri söz konusu aracın Federasyon'un Resmi Hizmet Aracı olduğunu ve Avcılık Federasyonu demirbaşına kayıtlı bir araç olarak kullanıldığını ifade etti.

Avcılık Federasyonu’nun açıklaması şu şekilde:

“RHA” PLAKALI ARAÇ AVCILARIN PARASI İLE ALINDI, DEVLETİN 1 TL’Sİ BİLE HARCANMADI

Avcılık Federasyonu’nun önderliğinde bugünkü eylemde kullanılan RHA plakalı araç, avcıların ödediği paralar ile alındı ve tamamen federasyonun hizmetindedir. Söz konusu aracın tüm yakıt, sigorta ve bakım onarım giderleri de yine avcıların ödediği paralar ile yapılmaktadır. Söz konusu araçta devletin 1 TL’si bile harcanmamıştır. Aracın RHA plakalı olmasının nedeni ise, kaçak avcılıkla ilgili mücadele için de kullanılıyor olmasıdır. Kamuoyunun bilgisine…