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Avcılar Birliği konvoyla geldi

Avcılar Birliği konvoyla geldi

Avcılık Federasyonu,  “Avına Sahip Çık” sloganı ile Başbakanlık önünde eylem yapıyor

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Avcılık Federasyonu,  “Avına Sahip Çık” sloganı ile eylem yapıyor.

Bu sabah saat 08.30’da  Avcılar Birliği önünde toplanan avcılar , "av yapacak yerin kalmaması, İçişleri Bakanlığı tarafından bölgelerin sınırlandırılması" gerekçeleri ile Başbakanlık önünde eylem yapıyor. Uzun bir konvoy ve kornolarla Başbakanlığa gelen birlik üyeleri ve başkanı, etraftaki insanların da büyük ilgi ve tepkisine neden oldu.

 

Fotoğraf Dila ŞİMŞEK

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