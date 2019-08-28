Avcı yürüdü, hükümet alanları açtı

Dila ŞİMŞEK – Ali ERDENAY

Avcılık Federasyonu, dün Başbakanlık önünde “Avına sahip çık” sloganı ile araçlı eylem yaptı. Avcılar Federasyonundan bir heyet ile Başbakan Ersin Tatar’ın yaptığı toplantı sonrası, "Güzelyurt’ta narenciye bahçeleri dışında kalan bazı bölgelerin de ava açılması konusunda Bakanlar Kurulu’nun bir çalışma yapması kararlaştırıldığı” söylendi.

YENİDÜZEN’e açıklama yapan Avcılık Federasyonu Başkanı Erhan Keser, Başbakan Ersin Tatar’dan Yuvacık, Akçay, Zümrütköy ve Bostancı’dan Cengizköy’e olan 52, 54 ve 55 numaralı bölgelerin ava açılacağı yönünde söz aldıklarını belirtti.

Keser, bu taleplerine gerekçe olarak ilgili alanlarda üretimin sulu tarımla yapıldığını gösterdi. “Bu bölgelerin ava açılacağı yönünde söz verildi” diyen Avcılık Federasyonu Başkanı Erhan Keser, kararın Bakanlar Kurulu onayından geçmesini beklediğini kaydetti.

Keser, “Bu bölgelerde üretime zarar verilmeyeceğini bildirdik ve bir söz aldık. Avcılıkla ilgili alınan kararlarda iyileştirme yapılacak. Bizim talebimiz bu bölgelerin yanı sıra Yayla, Aydınköy, Güzelyurt üçgeninin, Yayla ile ODTÜ arasındaki 50 ile 53 numaralı bölgelerin ava açılmasıydı. Ancak buradaki narenciye üretiminin yoğunluğu nedeniyle reddedildi” dedi.

Ne istediler? Yuvacık, Akçay, Zümrütköy ve Bostancı’dan Cengizköy’e olan 52, 54 ve 55 numaralı bölgeler ayrıca Yayla, Aydınköy, Güzelyurt üçgeni ve Yayla ile ODTÜ arasındaki 50 ile 53 numaralı bölgelerin ava açılması istendi. Ne aldılar?.. Yuvacık, Akçay, Zümrütköy, Bostancı’dan Cengizköy’e olan bölgelerin ava açılacağı sözü verildi.





“Avıma dokunma”

Eylemciler, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’ndaki Avcılık Federasyon Merkezi’nden uzun bir konvoy oluşturup, kornolar eşliğinde araçlarla Başbakanlık önüne geldi.

Polisin geniş kapsamlı güvenlik önlemleri aldığı eylemde avcılar “Avıma dokunma, Yerli üretime destek olalım portakal suyu tüketelim, Avcılığı siyasi malzeme yaptırmayın, Popülizm bize ters” gibi pankartlarla tepki gösterdi.

‘Genç avcı’ olarak birçok gencin de katıldığı eylem oldukça kalabalıktı.

Basın açıklaması yapan Avcılık Federasyonu Başkanı Erhan Keser “Yasakçı zihniyetin bizde yeri yok, Kıbrıs kültürü bazı siyasiler tarafından yok sayılmaya çalışıldı” dedi.

YENİDÜZEN’e konuşan eylemciler ise, “Avla ilgili bize danışılmadan kararların alınmasını protesto etmek için buradayız” diye konuştu.

“Avcılar toplumun içinde yok sayılmaya çalışılıyor”

Eylem sırasında basın açıklaması yapan Avcılık Federasyonu Başkanı Erhan Keser “Avını ve sosyal faaliyetini düzgünce yapan avcılar, toplum gözünde yok edilmeye çalışılıyor. Kıbrıs insanının yaşam tarzı, babasından gördüğü geleneği, kültürü ve en büyük sosyal aktivitesi olan avcılık, bazı siyasiler tarafından ‘yok sayılmaya’ çalışılıyor. Buna bir dur demek için burada toplandık” şeklinde konuştu.

Katılımın oldukça yoğun olduğu eyleme kimisinin ise işinden izin alamadığı için gelemediğini ancak desteklerini belirttiklerini de aktardı.

Keser, “Biz federasyon olarak av bölge ve tarihlerini belirlerken önerilerimizi tüm gerekçeleriyle ortaya koyarken, siyasilerin popülizm ve oy uğruna ahbap, çavuş, delege, üye, amca ve dayı ilişkilerini dikkate alarak saçma sapan gerekçelerle Merkezi Av Komisyonu kararını hiçe sayıp Bakanlar Kurulunda etkili olmaları tarafımızca asla kabul edilemez” diye ifade etti.

“Birkaç kişinin yaptığı suç teşkil eden eylemleri tüm avcılara mal edemezler”

Keser, amaçlarının sadece ava yasaklı bölgelerin tekrar açılması olduğunun değil, birkaç kişinin yapığı suç eylemlerinin tüm avcılara mal edilmesini protesto etmek istediklerini belirtti.

Keser, “Bugün burada verdiğimiz mesajın gerekli yerlere ulaştığına eminim. Avcılar öyle, avcılar böyle, avcılar katil, avcılar şu, avcılar bu diye dolamışlar dillerine döndürüyorlar. Sanki toplum içerisinde farklı bir bireymiş gibi ayrıştırmaya çalışıyorlar” dedi.

“Avcılar baba, çocuk, doktor, yargıç, öğretmen…”

Keser, avcıların toplumun içinde olduğunu, birer baba, çocuk olduklarını ve her meslek grubundan avcının bulunduğunu vurguladı. “Doktor, yargıç, yapıcı, öğretmen, çiftçi, üretici, hayvancı, dülger, şoför, avukat, mühendis, eczacı, makinist, market işletmecisi, hurdacı toplumun içinden kopmuş her türlü insanlardır avcılar…” diye konuştu.

Keser, avcılığa; devletin sahip çıkması ve geliştirmesi gerektiğini de belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

“Son günlerde siyasiler çeşitli açıklamalarla narenciye üreticilerini kışkırtıp, avcılara karşı karşıya getirip böl yönet politikası yolunu seçmişlerdir.

Biz hiç bir zaman bu oyuna gelmeyeceğimizi ve her türlü konuda narenciye üreticilerinin yanında destek olacağımızı belirtiriz.

Siyasiler günü kurtarmaya yönelik, yasakçı zihniyetle, avcıların narenciye üreticilerine zarar verdiğini iddia edip tüm avcıları cezalandırmak yerine, narenciyede yaşanan sorunlara kalıcı ve gerçekçi çözüm bulmalarını öneririm.

İçişler Bakanımız Ayşegül Baybars bölge kulüpleriyle birlikte, dün bizi makamında kabul ederek bu olayın, bizimde tahmin ettiğimiz gibi kendisinin iyi niyetinden dolayı kaynaklandığını, bu şekilde bir tepki oluşacağını tahmin etmediğini, federasyonumuzla bugüne kadar birlikte çalıştığını bundan sonrada çalışmaya devam edeceğini ve tüm ortak paydaşların bir araya gelerek ileriki av döneminde hiç kimsenin mağdur olmayacağı şekilde çalışma yapılarak olumsuzlukların ortadan kaldırılacağını belirtti.”

“Narenciye bahçeleri dışındaki bölgeler açılacak”

Başbakan Ersin Tatar, Avcılık Federasyonu Başkanı Erhan Keser ve heyetini Başbakanlık’ta kabul etti.

Görüşmeye İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da katıldı.

Tatar, görüşmede Avcılık Federasyonu Başkanı Keser ve özellikle Güzelyurt bölgesindeki birliklerin yetkililerinin sıkıntı ve taleplerini dinledi.

Keser, hükümetten avcıların ve avcılığın sıkıntılarına çözüm bulmalarını ve avcıların mağdur edilmemesini istediklerini belirterek, yeni av haritasında kendilerine göre olan hatadan vazgeçilmesini talep ettiklerini ve önerilerde bulunduklarını söyledi.

Toplantıda narenciye bahçeleri dışında kalan bazı bölgelerin de ava açılması konusunda Bakanlar Kurulu’nun bir çalışma yapması kararlaştırıldı.

Narenciye bahçelerinin ava kapalı kalmaya devam etmesi yönünde alınan karar ise geçerliliğini koruyor.

AVCILAR NE DEDİ?

Ece Karaosmanoğlu: “Biz Kıbrıslı gençler olarak kültürümüzü yansıtacağız buna kimse engel olamaz”

“Biz Güzelyurtlular olarak kendi bölgemizi desteklemeye geldik. Avcılığı babamızdan gördük ve buna engel olduklarını düşündüğümüz için eylemdeyiz. Torpille ve başka görüşlerle avcılığı engelleyemezler. Biz Kıbrıslı gençler olarak kültürümüzü yansıtacağız buna kimse engel olamaz. Portakal meselesinde tarımcılara tabii ki hak veriyoruz. Kendini bilmez birkaç avcının yaptığı şeyi binlerce kişiye mal edilmesi yanlıştır. Federasyon olarak bunun önüne geçeceğiz.”

Bülent Kofalı: “Ben avlanmayan kişilere engel koymuyorsam, avlanmayanlar da bana engel yaratmamalıdır”

“Avcılar olarak, oldukça ağır vergiler ödüyoruz ve masraf yapıyoruz. Bunları tamamen kendimiz karşılıyoruz. Destek olunmadığı gibi engel olunmaya çalışıldığına inanıyorum. Herkes birbirinin sosyal yaşantısına ve tercihlerine saygı duysun. Ben avlanmayan kişilere engel koymuyorsam, avlanmayanlar da bana engel yaratmamalıdır. Avdan anlamayan kişiler avla ilgili kararlar vermesin.”

Enver Özçağ: “Av alanımız daraldığında, herkes o alana yöneleceği için daha büyük tahribat yaşanacaktır”

“Bugün burada toplanma sebebimiz avcılık camiasının küçümsendiğini düşünmemiz. Gerekli önemi ve saygıyı görmüyoruz ve haklarımızın çiğnendiğine inanıyoruz. Portakal bahçesinde yaşanan olayın tüm camiaya yıkılmaması gerekir. Av alanımız daraldığında, herkes o alana yöneleceği için daha büyük tahribat yaşanacaktır, bu sebeple genişletilmelidir”

Recep Tozanlı: “Bu Kıbrıs’ın kültürüdür ve yasak konulamaz”

“Av bölgelerinin açılmasını istiyoruz. Bu Kıbrıs’ın kültürüdür ve yasak konulamaz, av bize dedelerimizden babalarımızdan miras kaldı. Bu kültüre düşmanlık beslenmemeli. Son zamanlarda çevrecilerin, avcıları kötü göstermek için doğru olmayan şeylerle kamuyu yanlış yönlendirdiğine inanıyorum”

Salih Mert Çakırlı: “Merkez Av Komisyonu’nun kararının yürürlüğe girmesini talep ediyorum”

“Avcıları temsil eden Av Komisyonu’nun sunduğu kararı Bakanlar Kurulu hiçe sayarak kendine göre yeni fikir ürettiğinden dolayı buradayım. Avcılar ile ortak alınan kararın ve MAK tarafından bakanlığa sunulan kararın yürürlüğe girmesini talep ediyorum.

Mustafa Kızılyürek: “Avcı camiasına haksızlık yapıldığını düşünüyorum”

“Avcı camiasına haksızlık yapıldığını düşünüyorum çünkü KKTC’nin maliyesine Türkiye’den sonra bence en büyük para geliri avcılardandır. Bu son durumun siyasi bir karar olduğuna inanıyorum ve mevcut hükümeti kınıyorum.”

Harper Orhon (Eski Avcılık Federasyonu Başkanı): “Talebimiz, avcıların sunduğu haritanın tekrardan geçmesidir”

“Burada olma sebebimiz avcılık federasyonu tarafından alınan bir dizi kararın, hem devletin hem de federasyon temsilcilerinin beraber olduğu merkez av komisyonunda görüşülüp oy birliğiyle onaylandıktan sonra İçişleri Bakanlığının bu talebi Bakanlar Kuruluna götüreceğine, kendisinin yaptığı talepleri ve istekleri Bakanlar Kuruluna götürüp onaylamasıdır. Sorun buradadır. Bizlerin esas amacı Avcılık Federasyonunun kararlarını hiçe sayarak anti demokratik bir şekilde diktatörce kendi fikirlerini avcıların üzerine empoze etmesini protesto etmektir. Talebimiz ise merkez av komisyonu kararı olmayan bu haritanın geri çekilip avcıların sunduğu haritanın tekrardan geçmesidir.”