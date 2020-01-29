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Avcı ve Basimova yoğun bakımda

Avcı ve Basimova yoğun bakımda

Ülkede dün peş peşe yaşanan iki ayrı trafik kazasında ağır yaralanan 20 yaşındaki alperen Avcı ve 48 yaşındaki Aynabat Basimova’nın tedavileri yoğun bakımda devam ediyor.

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Ülkede dün peş peşe yaşanan iki ayrı trafik kazasında ağır yaralanan 20 yaşındaki alperen Avcı ve 48 yaşındaki Aynabat Basimova’nın tedavileri yoğun bakımda devam ediyor.

Avcı ve Basimova’nın sağlık durumları ile ilgili Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekim yardımcısı Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Sonuç Büyük, yaralıların son durumları ile ilgili YENİDÜZEN’e bilgi verdi.

Büyük, dün akşam Düzova yakınlarında yaya olarak yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışırken araç çarpması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Aynabat Basimova’nın iç kanama geçirdiğini ve ameliyata alındığını ifade etti.

Büyük, Basimova’nın boyun kemiklerinde kırıklar oluştuğunu yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü kaydetti.

 

Avcı’nın durumu ciddiyetini koruyor

Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Sonuç Büyük, Güzelyurt’ta dün geç saatlerde geçirdiği trafik kazası sonrasında Lefkoşa Hastanesine sevk edilen 20 yaşındaki Alperen Avcı’nın da yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü açıkladı. Kaza sonucu Avcı’nın beyninde hasar meydana geldiğini kaydeden Büyük, tedavisinin devam ettiğini kaydetti.

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