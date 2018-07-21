Avcı Ocak’tan ayrılıyor
K-Pet Süper Lig ekiplerinden Türk Ocağı’nda Mustafa Avcı şoku yaşanıyor. Deneyimli oyuncu ile Ocak’ın yolları ayrılıyor
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Taraflar arasında yaşanan anlaşmazlık sonrası ayrılık kararının alındığı öğrenildi. Son iki sezondur Türk Ocağı formasını terleten Avcı, takımının maçlarının büyük bölümünde forma giyerken savunmada Bilal Ceylan ile yakaladığı uyumla dikkat çekmişti. Yaşanan gelişmenin ardından önümüzdeki sezon serbest transfer hakkından da vazgeçecek olan Avcı’ya Ocak’ın gelecek olan tekliflerde kolaylık sağlayacağı edinilen bilgiler arasında.
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Etiketler : Mustafa Avcı, Türk Ocağı
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