Avcı Ocak’tan ayrılıyor

Taraflar arasında yaşanan anlaşmazlık sonrası ayrılık kararının alındığı öğrenildi. Son iki sezondur Türk Ocağı formasını terleten Avcı, takımının maçlarının büyük bölümünde forma giyerken savunmada Bilal Ceylan ile yakaladığı uyumla dikkat çekmişti. Yaşanan gelişmenin ardından önümüzdeki sezon serbest transfer hakkından da vazgeçecek olan Avcı’ya Ocak’ın gelecek olan tekliflerde kolaylık sağlayacağı edinilen bilgiler arasında.