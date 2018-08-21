Avcı Ocak’ta kaldı

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Türk Ocağı’nda bir süre önce kadro dışı bırakılan Mustafa Avcı takımda kaldı. Oyuncu ile ilgilenen kulüpler arasında yer alan Girne Halk Evi, Ocak ile anlaşma sağlamıştı. Ancak yapılan görüşmeler sonrasında varılan anlaşma ile birlikte Avcı takıma geri döndü. Anlaşma sağlanan Mustafa Avcı takımın kampına dahil oldu.