“Avantajı korumak istiyoruz”

K-Pet Süper Lig’de yarın Lefke’yi konuk edecek olan Yenicami, altı maçta altı galibiyetlik serisini devam ettirmenin yanı sıra elde ettiği avantajı korumak istiyor. Yenicami Teknik Direktörü Sedat Devecioğlu, “Ciddi bir avantaj elde ettik. Ancak zorlu bir periyot bizi bekliyor. Lefke karşısında saha ve seyirci avantajımızı kullanarak avantajımızı bu zorlu periyot öncesinde korumayı hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.

Devecioğlu: “Avantajımızı korumak istiyoruz”

Ligin ilk altı haftalık dönemini değerlendiren Yenicami Teknik Direktörü Sedat Devecioğlu, “Her ne kadar da ilk haftalarda istediğimiz futbolu oynamasak da her geçen hafta hem takımın oturuşu, hem düzenimiz, hem de lige ısınıp form tutmamız lig başına göre daha iyi oldu” dedi. “Altı maçta altı galibiyet bizim için ciddi bir başlangıç” diyen Devecioğlu, “Sezon öncesinde de Süper Kupa’yı aldık. Bu avantajımızı korumak istiyoruz. Zorlu bir periyot bizi bekliyor. Takımın yavaş yavaş forma girmesi bizim için bir avantaj. Bu avantajı ilk devrenin sonuna kadar sürdürmek istiyoruz” açıklamasını yaptı.

Yenicami Teknik Direktörü Sedat Devecioğlu: “Ciddi bir avantaj elde ettik. Ancak zorlu bir periyot bizi bekliyor. Lefke karşısında saha ve seyirci avantajımızı kullanarak avantajımızı bu zorlu periyot öncesinde korumayı hedefliyoruz”

Zorlu periyot vurgusu

Yarın karşılaşacakları Lefke karşılaşması ile ilgili değerlendirmede bulunan Devecioğlu, “Rakibimiz geçen hafta Çetinkaya karşısında 5 gollü bir galibiyet aldı. Lefke genelde Lefkoşa takımlarına iyi motive olabiliyor. Bu açıdan baktığımızda karşılaşma zor geçecek. Ancak saha ve seyirci avantajımızı kullanmak istiyoruz. Zorlu periyoda girerken moralli başlamak istiyoruz. Rakibin gücüne saygı duyuyoruz ama zirve yarışında avantajımızı korumak için kazanmalıyız” ifadelerini kullandı.