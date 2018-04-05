Avantaj YDÜ’de

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Büyük Erkekler Ligi’nde Play-off final serisi ikinci karşılaşması dün akşam oynandı. NEU RA 25 Spor Salonu’nda konuk ettiği Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni 3-1’lik skorla mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi seride 2-1 öne geçti. Karşılaşmanın ilk iki setini 25-23 ve 25-19 önde kapatan YDÜ 2-0 öne geçerken, üçüncü seti 25-13 kazanan DAÜ skoru 2-1’e getirdi. Dördüncü seti 25-20 kazanan YDÜ maçı da 3-1’lik skorla kazanarak final serisinde 2-1’lik üstünlüğü yakaladı.

DAÜ’nün normal sezonda aldığı galibiyetlerle 1-0 üstünlükle başladığı seride geçtiğimiz hafta ve dün akşam oynanan karşılaşmaları kazanan YDÜ 2-1’lik üstünlüğü yakaladı. Önümüzdeki hafta oynanacak olan karşılaşmada YDÜ galip gelmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek. DAÜ’nün galip gelmesi halinde seri 2-2 olacak ve dördüncü maçta şampiyon belli olacak.