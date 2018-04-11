K-Pet Süper Lig’in 26’ncı haftasında elde ettiği Binatlı galibiyeti ile hem rakibini yarışın dışına atan, hem de en yakın rakibi DoğanTürk Birliği ile 5 puanlık fark yakalayan Yenicami, tamamen şampiyonluğa odaklanmış durumda. Siyah beyazlıların genç teknik adamı Sedat Devecioğlu, “Ciddi anlamda şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde ettik” dedi

Devecioğlu: “Planladığımız bir galibiyet aldık”

Yenicami Teknik Direktörü Sedat Devecioğlu, Binatlı karşısında alınan galibiyetin önemine değindi. YENİDÜZEN’e konuşan Devecioğlu, “Hem Binatlı’yı yarış dışında bırakmak, hem Çetinkaya ile ciddi bir puan farkı yaratmak, hem de Doğan Türk Birliği’nin ümitlerini azaltmak adına bizim için Binatlı maçı çok önemliydi. Planladığımız gibi bir galibiyet aldık” dedi.

“Beklenen bir düşüş yaşadık. Bu maçla atlattık”

Takımda iki üç haftalık bir düşüşün olduğunu, bunun özellikle GAÜ Çetinkaya ve Küçük Kaymaklı karşısında takımın gösterdiği üst düzey performansın yansıması olduğunu ifade eden Devecioğlu, “Bu doğal ve beklenen bir düşüştü. Binatlı galibiyeti ile bunu atlattık” açıklamasını yaptı.

“Ciddi bir avanta elde ettik”

“Binatlı karşısında kötü bir futbol oynadığımızı düşünmüyorum” diyen Devecioğlu, “Karşılaşmaya hükmeden taraf bizdik. Becerikli olsak erken gol de bulabilirdik, farklı da kazanabilirdik. Bu galibiyetle ciddi anlamda şampiyonluk yolunda avantaj elde ettiğimizi düşünüyorum” dedi.

“Aynı şekilde hazırlanırsak 2-3 haftaya turu atabiliriz”

Ligin son dört haftasında Yalova, Gençlik Gücü, Cihangir ve Türk Ocağı gibi ekiplerle karşılaşacak olan Yenicami’de Teknik Direktör Sedat Devecioğlu, “Binatlı maçındaki ciddiyetle diğer maçlarımıza da hazırlanırsak, 2-3 hafta sonra şampiyonluk turunu atacağımızı düşünüyorum” açıklamasını yaptı.