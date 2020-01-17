‘Avans’ ile ödenecek

Fehime ALASYA

Büyükkonuk Belediyesi çalışanlarının Kasım- Aralık ayı maaşı ile 13.Maaş’ını hala almaması bağlı oldukları Devrimci Genel İş Sendikası’nı harekete geçirdi. Sendika maaş geriliği, personelin eksik yatırımı ve belediyenin bazı uygulamalarını devletin ilgili birimlerine şikayet etti. Çalışma Bakanlığı, konudan dün haberdar olduklarını ifade ederek, gerekenin yapılacağını belirtti. Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu ise belediyenin alacağı avans ile Şubat’ın ilk haftalarında maaş açıklığını tamamen kapatacaklarını ifade etti.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl haziran ayında 2018 yılı Ağustos ayından beri maaş sorunu yaşanması nedeniyle belediye çalışanları grev başlattığını açıklamıştı.

Gelinen noktada yeni bir ekonomik kriz Büyükkonuk Belediyesi’nin kapısını çaldı…

Çalışma Bakanlığı Müsteşarı Erçin Tekakpınar: “Gereken neyse yapacağız”

Konunun birkaç gün önce kendilerine aktarıldığını anlatan Çalışma Bakanlığı Müsteşarı Erçin Tekakpınar, ekipleri görevlendirdiklerini, gerekli araştırma sonrasında hareket edeceklerini belirtti.

Tekakpınar, “İki aylık maaş geriliği ve yatırımlarıyla ilgili sıkıntılar olduğu bize aktarıldı. Konuyu takip ediyoruz, Çalışma Dairesi ve Sosyal Sigortalara görev verdik, ilgileniyoruz. Konu birkaç gün önce gündemimize geldi. Gerekli araştırmayı yapıp, gereken neyse yapacağız.

Yatırımlardaki gerçek maaş üzerinden olmadığı konusu ise sistemden kaynaklı bir hata oluştu. Muhasebe programından doğan sistematik bir hataydı, bu çok kısa bir süreci kapsayan zaman dilimine aittir, gerekli düzetme yapılıyor.” dedi.

Devrimci Genel İş Başkanı Ömer Naşit:

“Bundan sonra bizden daha fazla fedakarlık beklenmesin”

Geçtiğimiz yıldan beridir zaman zaman gündeme gelen ekonomik sıkıntıların yeniden baş gösterdiğini belirten Devrimci Genel İş Başkanı Ömer Naşit, gerekli kurumlara şikayette bulunduklarını belirtti.

Belediyenin personel maaşlarını düşürme ve personeli haftada bir gün ücretsiz izne gönderme çabası içinde olduğunu kaydeden Naşit, tüm bu işleyişin sendikadan habersiz sürdürüldüğünü anlattı.

YENİDÜZEN’e konuşan Devrimci Genel İş Başkanı Ömer Naşit, açıklamasında şunları belirtti:

“Büyükkonuk Belediyesinde geçtiğimiz yılın başından beri süre gelen ekonomik sıkıntılar belli bir süreden beri yeniden baş göstermiştir. Buna bağlı olarak bugün (dün) personelimizin ekim ayı maaşlarını almış pozisyondadır. Dolayısıyla, kasım, aralık ve 13. Maaşlarımız ödenmemiş pozisyondadır. Buna ilaveten, sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımlarının gerçek maaşların neredeyse yarısı üzerinden yatırıldığını geçtiğimiz cuma günü öğrenmiş bulunmaktayız. Bu konuda sendika olarak çalışma bakanlığı ve Sayıştay gibi kurumlara gerekli şikayetleri bulunmuş durumdayız. Yine personelden aldığımız bilgi çerçevesinde meclis ve sendika ile herhangi bir iletişim kurulmadan maaşları aşağı çekme ve haftada 1 gün ücretsiz izne gönderme çabaları var. Bunları kabul etmemiz mümkün değildir. Bu konuda tüm bu süreçler yaşanırken bizimle iletişimim kurulmadığını da açıkça belirtmek isteriz. Çalışanların maaşlarından 2019 yılının başında yüzde 40’a varan fedakarlık üç aylık süreçte ocak şubat mart aylarında uygulandılar. Bundan sonra bizden daha fazla fedakarlık beklenmemesi gerekir. Yapılması gereken belediye yönetiminin görevleri yerine getirmek ve çalışanları emekleriyle hak ettiklerini yerine getirmektir.”

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu:

“Şubat’ın ilk haftalarında maaş açıklığını tamamen kapatacağız”

Kasım-Aralık ayı maaşları ile 13. Maaş’ın ödenmemesini ‘belediye gelirlerinin düşmesine’ bağlayan Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, belediyenin alacağı avans ile Şubat’ın ilk haftalarında maaş açıklığını tamamen kapatacaklarını ifade etti.

Konuya ilişkin YENİDÜZEN’e konuşan Sennaroğlu, belediye gelirlerinin az olması ve devlet katkısının yetersiz oluşundan yakındı.

Sennaroğlu, “2020 bütçemiz hazırlandı, Bakanlar Kurulu’na gönderdik. Bunlarla birlikte 424 bin TL avans almamız söz konusudur. Bu da yaklaşık 2 maaşımızın ödenmesine tekabül eder. 13. Maaş’ı da bir an önce halledeceğiz. Kırsal belediye oluşumuz, veznelerimizin çok düşük seyretmesi tüm bu sorunları beraberinde getiriyor. Geçtiğimiz yılın aralık ayı ve bir önceki yılın aralık ayına bakıldığı zaman 2019’da belediye gelirinin yaklaşık yüzde 60 azalma olduğunu gördük. Gelirimiz yok, bölgemizde herhangi bir otel, sanayi yatırımı v.b. yapılarımız yok.

Bu düşen gelir, halktaki ekonomik sıkıntıların yansımasıdır. Günlük 3, 4 bin TL gelir toplarken, bu rakam 2019 yılında 900 TL’lere geriledi. Veznelerimizdeki bütçe çok zayıfladı. Kırsal belediye oluşumuz, devletten gerekli desteği alamamamız, iki yıldır Türkiye’den de destek alamamamız bizi etkiliyor. Biz işin ciddiyetinde, kendi yağımızla kendi ciğerimizi kavurmaya çalışıyoruz. Hem devletten avans kullanarak, hem de ciddi giderlerimizi azaltarak, mazot ve bunun gibi giderlerimizi en aza indirgeyerek, Şubat’ın ilk haftalarında maaş açıklığını tamamen kapatacağız. Bir sıkıntı öngörülmüyor ama kırsal belediyeler olarak bu sıkıntıları yaşadığımız doğrudur.” dedi.

“Devletin kırsal belediyelere bakış açısı maalesef bu”

Belediyenin işleyişinin devam ettiğini ifade eden Sennaroğlu, çalışanların görev başında olduğunu kaydetti.

Büyükkonuk gibi diğer 19 kırsal kesim belediyesinin de bu sıkıntıları yaşadığına da değinen Sennaroğlu, “Bizim gibi yaklaşık 19 belediyede aynı sıkıntılar var. Bazıları hayat pahalılığını bile veremedi. Devletin kırsal belediyelere bakış açısı maalesef bu. Geçitkale, Akdoğan gibi birçok belediye aynı durumda…” dedi.

“Yeni maaş bordroları daireye gönderildi, hata düzeltiliyor”

Yatırımların gerçek maaşlar üzerinden yapılmaması konusunda da açıklama yapan Sennaroğlu, “Sistematik bir hata” değerlendirmesinde bulundu, bu hatanın ilgili daire ile istişare edilip düzeltildiğini anlattı.

Sennaroğlu, “Sistemsel, bizden kaynaklanmayan bir hataydı. 4-5 aylık süreci kapsıyordu, sistematik hataydı, çalışanlar bizi uyardı, yeni maaş bordroları daireye gönderildi, çalışanlara bir şey yansımadan hata düzeltiliyor.” şeklinde konuştu.

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