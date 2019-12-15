Ava gitti geri dönmedi

Bugün saat 11:00 sıralarında Yarköy-Turnalar köyleri arasında avlanacağını söyleyerek evinden ayrılan Nazım Tekman evine dönmedi.



Polis ve ailesinden edinilen bilgiye göre bugün saat 11:00 sıralarında ailesine Yarköy-Turnalar arasında avlanacağını söyleyerek evinden ayrılan Nazım Tekman, her yerde aranıyor.

Avcılık Federasyonu çağrı yaptı...

KKTC Avcılık Federasyonu açıklama uyaparak üyerlerini Tuzluca bölgesinde kaybolan Nazım Tekman'ın arama çalışmalarına katılmaya çağrdı. Açıklamada gidebilen tüm avcıların bölgeye gitmesini, böyle bir durumun herkesin başına gelebileceği belirtildi.

Aracı bulundu

Tekman'ın aracı, Yarköy- Turnalar arasında yol kenarında bulundu.

Polis yaptığı açıklamada 46 yaşındaki Nazım Tekman'ı arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Tekman, Yarköy, Turnalar, Ergazi ve Kurtuluş bölgelerinde arazide İskele Polis Müdürlüğü, Polis Özel Harekat Müdürlüğü personeli ile bölge halkı tarafından aranmaya halen devam ediyor.