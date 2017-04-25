ATUN: “KARADA DA YENİ KUYU İZNİ VERECEĞİZ”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisine, 20 Nisan tarihi itibarıyla KKTC karasularında yeniden sismik veri toplama çalışmalarına başlama izni verildiğini açıkladı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Atun, 2011 yılında Sınırüstü bölgesinde açılan araştırma kuyusunun devamı olarak ikinci bir araştırma kuyusu açılmasına da izin verileceğini bildirdi.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan “Enerji Alanında İşbirliği Antlaşması” ve “Petrol Sahası Hizmetleri ve Üretim Paylaşımı Sözleşmesi’ne” istinaden; Nisan ayından itibaren KKTC deniz alanlarında iki (2B) ve Üç(3B) sismik veri toplama çalışmalarının başlaması yönünde Türkiye Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile görüştüklerini belirterek, deniz alanında yürütülmesi planlanan sismik veri toplama faaliyetlerine ait çalışma sahaları, lokasyon haritası ve koordinat listesinin de hazırlandığını kaydetti.

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun BM aracılığı ile sunduğu denizlerde doğal gaz çalışmaları alanında işbirliği yapılması veya tüm aramaların muhtemel çözüm sonrasına ertelenmesi önerisini Güney Kıbrıs yönetiminin yanıtsız bıraktığını hatırlatan Atun, Güney Kıbrıs yönetiminin ada etrafındaki tüm doğal kaynaklar kendilerine aitmişçesine çeşitli parsellerde çok uluslu petrol şirketleriyle anlaşmalar imzaladığını, ihaleler yapmaya devam ettiğini kaydetti.

Atun, “Güney Kıbrıs yönetiminin doğal kaynaklar alanında kendi sürecini süratle yürütürken; diğer taraftan bizim bu alandaki adımlarımızı çözüm sürecine tehdit olarak nitelendirmeleri tam manasıyla samimiyetsizliklerinin göstergesidir. Bu noktada kendi hak ve menfaatlerimizi muhafaza etmek önemlidir. Gerektiği noktalarda yeni izinler vermeye hazırız. Anavatanımız TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile işbirliğimiz daha de gelişerek sürmeye devam edecektir”.

Bakanlar Kurulu’nun 28.10.2011 tarihli kararı ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)’ya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde petrol ve doğalgaz arama izni verilmiş ve bunun akabinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun’un 02.11.2011 tarihinde imzaladığı “Petrol Sahası Hizmetleri ve Üretim Paylaşımı Sözleşmesi’ne istinaden, deniz alanlarında 7, kara alanlarında ise 1 adet petrol ve doğalgaz arama ruhsatı verilmişti.

Denizde yapılan aramalar sonucunda, TPOA’ya doğal kaynaklara erişim ve ihtiyaç duyulduğu takdirde platform kurarak başta doğal gaz gibi doğal kaynaklara erişme ve ekonomik olarak değerlendirme izni de verdiklerini açıklayan Atun, sondaj işlemi ve platform kurulması ile birlikte, enerji alanında yeni işbirliği ufkunun açılacağını kaydetti.

Bu bağlamda Türkiye ile her türlü işbirliğinde kararlı olduklarını vurgulayan Atun, Güney Kıbrıs yönetiminin açıklamalarını samimiyetsiz olarak nitelendirdi.