“Atölye açıp, resme gönül vermiş öğrenciler yetiştirmek istiyorum”

Dila ŞİMŞEK

27 yaşındaki Gülistan Tanışman, Lefkoşa’da yaşıyor. Aslen Dipkarpazlı olduğunu belirten Tanışman, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde resim öğretmenliği bölümü mezunu olduğunu söylüyor. Sonrasında ise Yakın Doğu Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimi alsa da, ülkede iş imkanlarının oldukça kısıtlı olduğunu dile getirerek, bu nedenle çalışmadığını, çizimlerini satışa sunmaya başladığını anlatıyor…

“Bir Dipkarpazlı olarak, benim gibi hayallerine ulaşmak isteyen dar gelirli ailelerin çocuklarına yardım etmek, nitelikli, üretken bireyler yetiştirmeye katkıda bulunmayı düşlüyorum”

Tanışman, çocukken hayal gücü çok geniş olduğunu ve bunu resim çizerek ifade etmeye başladığına değiniyor. “Resim öğretmenliği hep hayalimdi. Bu nedenle de mesleğimi böyle üzerine seçtim. Ancak kısıtlı iş imkanları nedeniyle mesleğimi yapamıyorum. Şu anda özel bir şirkette çalışıyorum. İlk başta kendi mesleğimi devam ettirmek, üretmek ve kendimi ifade etmek isteyerek evde çizimler yapmaya başlamıştım. Sonrasında ise bunları satışa koymaya karar verdim. Daha önce öğrenciyken istediklerinde satmamıştım. İlk resmimi ise, Üreten Gençler Buluşmasına katılarak orada sattım. Bu etkinlik biz gençlere çok şey kattı, resim sipariş edenler bile oldu…“ şeklinde konuşuyor.

En büyük hayalinin, kendi öğrencilerini yetiştirebileceği bir resim atölyesi açmak olduğunu söyleyen Tanışman, “Bir Dipkarpazlı olarak, benim gibi hayallerine ulaşmak isteyen dar gelirli ailelerin çocuklarına yardım etmek, nitelikli, üretken bireyler yetiştirmeye katkıda bulunmayı düşlüyorum…” diyor.