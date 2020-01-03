ATM'den 586 Euro çaldılar

Baf’taki arkeoloji parkında bulunan ATM’nin, kimliği belirsiz şahıslar tarafından 31 Aralık-2 Ocak tarihleri arasında soyulduğu bildirildi.

Alithia gazetesi, olayın dün fark edildiğini ve yapılan soruşturmada, ATM içerisinde bulunan bin 586 Euro’nun çalındığının tespit edildiğini yazdı.

MISIRLI İKİ KİŞİ KÖMÜRDEN ZEHİRLENDİ

Gazete, bir diğer haberinde ise, Baf’ta ikamet eden 2 Mısırlının, ısınmak için yaktıkları kömürden zehirlenerek hastaneye kaldırıldıklarını yazdı.

Haberde, zehirlenen Mısırlıların durumlarının kritik olduğu ve birinin Limasol Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde, diğerinin de Baf Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü kaydedildi.

