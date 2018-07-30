Atletlerimizden başarılı sonuçlar

Bir süre önce yapılan seçme yarışlarında başarılı olan atletlerden oluşan ve İzmir’deki yarışa katılan atletler elde ettikleri derecelerle organizasyonu başarı ile tamamladı.

Taygun Derviş 100 metre, uzun atlama, 200 metre branşlarında birinci olurken 14 yaş erkekler genel klasmanda da birinci olma başarısı gösterdi. Tezer Tayanç yüksek atlama branşında birinci olurken 14 yaş erkekler genel sıralamayı 12’nci basamakta noktaladı. Kürsüye çıkan bir diğer isim Petek Öztürk oldu. Öztürk 100 metrede ikincilik elde etti. Selvihan Dural ise 80 metre engelli branşında üçüncü oldu. Dural ayrıca 200 metre branşını da ikinci olarak noktaladı. 28-29 Temmuz tarihlerinde yapılan Naili Moran yarışlarında atletlerimizin elde ettiği dereceler şöyle:

İzmir Naili Moran

1.Gün Sonuçlar

14 yaş erkekler

100 m

Taygun Derviş 11.88 (1.)

Tezer Tayanç 13.21 (10.)

Yüksek Atlama

Tezer Tayanç 1.55 (1.)

15 yaş kızlar

100 m

Petek Öztürk 14.19 (2.)

80 m Engelli

Selvihan Dural 14.69 (3.)

2.Gün Sonuçlar

14 yaş erkekler

Uzun Atlama

Taygun Derviş 5.44 (1.)

200 m

Taygun Derviş 23.79 (1.)

15 yaş kızlar

Uzun Atlama

Selvihan Dural 4.57 (6.)

Petek Öztürk 4.50 (7.)

200 m

Selvihan Dural 30.07 (3.)

Petek Öztürk 30.98 (5.)

Genel Sıralama

14 yaş erkekler

Taygun Derviş (2004 Erkekler 1.)

Tezer Tayanç (2004 Erkekler 12.)

15 yaş kızlar

Selvihan Dural (2003 Kızlar 7.)

Petek Öztürk (2003 Kızlar 9.)