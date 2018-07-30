Atletlerimizden başarılı sonuçlar
Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından ülkenin çeşitli bölgelerinde düzenlenen Naili Moran yarışlarında ülkemiz atletleri başarılı sonuçlar elde etti
Bir süre önce yapılan seçme yarışlarında başarılı olan atletlerden oluşan ve İzmir’deki yarışa katılan atletler elde ettikleri derecelerle organizasyonu başarı ile tamamladı.
Taygun Derviş 100 metre, uzun atlama, 200 metre branşlarında birinci olurken 14 yaş erkekler genel klasmanda da birinci olma başarısı gösterdi. Tezer Tayanç yüksek atlama branşında birinci olurken 14 yaş erkekler genel sıralamayı 12’nci basamakta noktaladı. Kürsüye çıkan bir diğer isim Petek Öztürk oldu. Öztürk 100 metrede ikincilik elde etti. Selvihan Dural ise 80 metre engelli branşında üçüncü oldu. Dural ayrıca 200 metre branşını da ikinci olarak noktaladı. 28-29 Temmuz tarihlerinde yapılan Naili Moran yarışlarında atletlerimizin elde ettiği dereceler şöyle:
İzmir Naili Moran
1.Gün Sonuçlar
14 yaş erkekler
100 m
Taygun Derviş 11.88 (1.)
Tezer Tayanç 13.21 (10.)
Yüksek Atlama
Tezer Tayanç 1.55 (1.)
15 yaş kızlar
100 m
Petek Öztürk 14.19 (2.)
80 m Engelli
Selvihan Dural 14.69 (3.)
2.Gün Sonuçlar
14 yaş erkekler
Uzun Atlama
Taygun Derviş 5.44 (1.)
200 m
Taygun Derviş 23.79 (1.)
15 yaş kızlar
Uzun Atlama
Selvihan Dural 4.57 (6.)
Petek Öztürk 4.50 (7.)
200 m
Selvihan Dural 30.07 (3.)
Petek Öztürk 30.98 (5.)
Genel Sıralama
14 yaş erkekler
Taygun Derviş (2004 Erkekler 1.)
Tezer Tayanç (2004 Erkekler 12.)
15 yaş kızlar
Selvihan Dural (2003 Kızlar 7.)
Petek Öztürk (2003 Kızlar 9.)